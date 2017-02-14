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Озорство Купидона в столице

Ко дню святого Валентина

Несколько сот экстравагантно одетых молодых людей пробежали по улицам Вашингтона.
Традиция забегов в нижнем белье идет из студенческих городков и известна на протяжении многих десятилетий. Но именно забеги Cupid’s Undie Runs – веселый акционизм и необычный формат – были умело пристроены к делу: с 2010 года «Купидоны», бегая по всей стране, собирают миллионы долларов в фонд для детей, страдающих редкой болезнью – нейрофиброматозом



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Призыв к забегу
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Призыв к забегу

К вершине
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К вершине

В рамке кадра
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В рамке кадра

Почти кокошник
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Почти кокошник

Разговор
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Разговор

"Набегал"
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"Набегал"

Трио
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Трио

Четверо
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Четверо

На старте
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На старте

Почти у финиша
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Почти у финиша

Спрут
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Спрут

Красная шапочка
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Красная шапочка

Бегуньи
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Бегуньи

В отрыв
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В отрыв

Человек в бабочке
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Человек в бабочке

Голова в тепле
16

Голова в тепле

Побежали-полетели
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Побежали-полетели

Запись на участие
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Запись на участие

"Шнурок развязался"
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"Шнурок развязался"

Закусили
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Закусили

Одинокая
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Одинокая

Девушка в очках
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Девушка в очках

У окна
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У окна

На фоне города
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На фоне города

Проход
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Проход

Крылатый
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Крылатый

Прыжок
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Прыжок

Расписной
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Расписной

Маска
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Маска

Огненный ангел
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Огненный ангел

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