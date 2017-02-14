Озорство Купидона в столице

Ко дню святого Валентина
Несколько сот экстравагантно одетых молодых людей пробежали по улицам Вашингтона.
Традиция забегов в нижнем белье идет из студенческих городков и известна на протяжении многих десятилетий. Но именно забеги Cupid’s Undie Runs – веселый акционизм и необычный формат – были умело пристроены к делу: с 2010 года «Купидоны», бегая по всей стране, собирают миллионы долларов в фонд для детей, страдающих редкой болезнью – нейрофиброматозом
Несколько сот экстравагантно одетых молодых людей пробежали по улицам Вашингтона.
Традиция забегов в нижнем белье идет из студенческих городков и известна на протяжении многих десятилетий. Но именно забеги Cupid’s Undie Runs – веселый акционизм и необычный формат – были умело пристроены к делу: с 2010 года «Купидоны», бегая по всей стране, собирают миллионы долларов в фонд для детей, страдающих редкой болезнью – нейрофиброматозом
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