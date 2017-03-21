«Крым 3.0»: милитаризация полуострова и санкции против РФ

Демократ Джерри Конноли и республиканец Стив Шабо, которые являются инициаторами законопроекта о непризнании Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией, настаивают на том, что Белый дом не должен идти на сделку с Владимиром Путиным, который рассчитывает на отмену санкционного режима.

«Любые обсуждения должны начинаться с Крыма, - считает Конноли. - Мы не станем признавать аннексию, она противозаконна и мы, как и наши союзники, будем всячески противостоять любому признанию. Мы, представители Конгресса, не изменим свою позицию по Крыму. Это не научная проблема и не диспут о границах. Пока мы говорим, на востоке Украины продолжают гибнуть люди».

Законопроект номер 463, предложенный Конноли, членом Палаты представителей от штата Вирджиния, с февраля находится на рассмотрении в подкомитете по Европе, Евразии и возникающим угрозам.

Выступая на Капитолийском холме, конгрессмен подчеркнул, что его беспокоят недавние комментарии президента Трампа относительно возможного сближения США с Россией, но он видит и позитивные сдвиги.

«Последние заявления Госдепартамента и нового представителя США при ООН [Никки Хейли] прозвучали довольно обнадеживающе в том смысле, что мы намерены сохранить санкции в отношении России, поскольку она противозаконно оккупировала Крым. Возможно, это неожиданно, но мы встретили поддержку новой администрации по данному вопросу, и планируем продолжить работу в Конгрессе на двухпартийной основе», - заявил Конноли в интервью «Голосу Америки».

Республиканец Стив Шабо обратил внимание участников и гостей конференции «Крым: 3 года российской оккупации» на начало крупномасштабных военных учений в Крыму, куда в начале недели были в срочном порядке переброшены более 2,5 тысяч российских военнослужащих и около 600 единиц боевой техники.

«Тот факт, что Россия заняла территорию другой независимой страны, как свою собственную, и проводит там беспрецедентные военные учения, является абсолютно неприемлемым и незаконным. Наши союзники по НАТО осуждают действия России, поскольку никто не был предупрежден о проведении этих учений, но при этом ничего не предпринимают. Мы, западные страны, ничего не делаем, оставаясь зачастую в стороне», - посетовал Шабо.

Экс-сотрудник Госдепартамента США Майкл Карпентер, имеющий также опыт работы в Белом доме и Пентагоне, отметил активную милитаризацию Крыма, где Россия размещает все больше военных. При этом, по словам Карпентера, в ближайшее время приоритетом для мировой общественности должен быть Донбасс, поскольку возвращение Крыма - долгосрочная перспектива, в отличие от происходящей в данный момент эскалации конфликта на востоке Украины.

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, который работал ранее и в американском посольстве в Москве, проведение военных учений «соответствует линии поведения, которой Россия придерживается на протяжении всех трех последних лет».

«НАТО следует внимательно наблюдать за этим и, думаю, предпринять определенные шаги, чтобы продемонстрировать Москве готовность защитить себя и заставить Россию отказаться от подобных действий. Но сделать это будет сложно, - сказал Пайфер «Голосу Америки». - В нынешней ситуации я предпочел бы введение дополнительных санкций в отношении России по действиям в Крыму и на территории Донбасса. Однако, если говорить реалистично, на данный момент главное – сохранить существующий санкционный режим».

По словам американского дипломата, Соединенные Штаты и мировое сообщество должны поддерживать украинские власти в их стремлении восстановить суверенитет страны.

Участники дискуссии на Капитолии сошлись в том, что ключом к успеху в этом вопросе должны быть внутренние изменения в Украине, которой необходимо проводить демократические реформы и становиться сильнее, в том числе экономически.

Вице-президент Freedom House Роберт Херман рассказал о систематических нарушениях прав человека в Крыму, в том числе в отношении политических диссидентов и этнических меньшинств.

«Важнее всего сейчас привлечь внимание к происходящему на месте, к тому, как мы можем услышать голоса тех, кто находится в Крыму, чтобы Совет по правам человека ООН в Женеве отслеживал ситуацию. И не менее важно, что сделает сама Украина для построения крепкого и процветающего государства», - убежден Херман.

Политолог Андерс Аслунд из «Атлантического совета» отметил эффективность санкций в отношении России. Среди примеров, по его словам, можно назвать отказ большого числа российских компаний от работы в Крыму, в том числе – от участия в строительстве моста через Керченский пролив.

«Крым – уже не просто летний курорт, каким он был раньше», - резюмировал Аслунд.