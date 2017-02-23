День Крыма в Украине: российская аннексия длится больше тысячи дней

КИЕВ – Никто не должен забывать об оккупированном Крыме и судьбе украинцев, оставшихся в оккупации. Об этом 23 февраля в Киеве, открывая пленарное заседание, председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил присутствующим о начале Дня Крыма.

Никто не имеет права торговать Украиной, мы освободим Крым, потому что Крым – это Украина

«Мы снова напоминаем об оккупации Крыма и части Донбасса Россией. Мы не должны забывать об оккупированном Крыме и судьбе украинцев, оставшихся под оккупацией, и не должны с этим смириться. Никто не имеет права торговать Украиной, мы освободим Крым, потому что Крым – это Украина», – отметил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Российская Федерация пытается легитимизировать кражу, в частности, действуя через международные организации

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время посещения правозащитной фотовыставки, посвященной Дню Крыма, сказала, что «мы как политики не должны тратить время на ссоры, а должны сделать все для того, чтобы Крым был возвращен Украине и состоялась деоккупация полуострова».

«Российская Федерация пытается легитимизировать кражу, в частности, действуя через международные организации. Мы должны делать все возможное, чтобы не допустить этих попыток. Мы должны оставить за спиной распри, политические недоразумения и объединить усилия для решения проблемы деоккупации Крыма», – подчеркнула Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Крым вернется в украинскую семью

Более тысячи дней Крым находится в оккупации. Об этом в видеообращении к украинцам отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Мы знаем, что Крым вернется в свою украинскую семью, мы знаем о том, что справедливость будет восстановлена, и мы сможем воссоединиться, как и раньше будем вместе

«Мы часто вспоминаем то время, когда Крым был простым и комфортным курортом для многих украинцев и гостей Украины. К большому сожалению, после аннексии Крым – является территорией-военной базой оккупанта, где попираются интересы людей, свобода слова. По разным признакам вероисповедания, стремлению к демократии, угнетается инициатива простых людей.

Мы знаем, что Крым вернется в свою украинскую семью, мы знаем о том, что справедливость будет восстановлена, и мы сможем воссоединиться, как и раньше будем вместе», – сказал председатель украинского правительства 23 февраля.

На крымскотатарском, русском и украинском языках премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что «Крым – это Украина. И наша сила – в единстве».

Владимир Гройсман подчеркнул, что «Украина прикладывает много усилий, чтобы объединить весь мир вокруг вопросов Украины и Крыма».

Мустафа Джемилев о Крыме

Военный путь возвращения Крыма повлечет за собой этнические чистки и сделает его необитаемым. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Мы едва сдерживаем людей, чтобы они не покидали Крым, потому что это стратегия оккупантов, чтобы крымские татары покинули Крым. Это относится не только к крымским татарам, но и к проукраински настроенным людям

«Мы очень надеемся, что санкции на оккупанта будут усиливаться и это вынудит его покинуть оккупированные территории. Другой выход, военный, нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров», – заявил Мустафа Джемилев.

Мустафа Джемилев отметил, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму постоянно ухудшается, на полуострове царит атмосфера страха. «Мы едва сдерживаем людей, чтобы они не покидали Крым, потому что это стратегия оккупантов, чтобы крымские татары покинули Крым. Это относится не только к крымским татарам, но и к проукраински настроенным людям», – подчеркнул Мустафа Джемилев в эфире «112 Украина».

Информационное агентство РБК-Украина сообщает, что 23 февраля в Совете Европы в Страсбурге постоянное представительство Украины провело День Крыма. Мероприятие было приурочено к третьей годовщине начала незаконной российской оккупации автономной республики Крым.

«В 2017 году мы ожидаем от Совета Европы не просто очередного осуждении незаконной оккупации Крыма, но и конкретных действий для защиты прав человека и ускорения деоккупации», – отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

Повестка дня для «субъекта войны»

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что Украине необходимо активно действовать в различных направлениях – международно-правом, дипломатическом, экономическом, политическом полях для того, чтобы вернуть оккупированные и аннексированные территории.

Однако слова о том, что “давайте забудем о Крыме лет на 10-15” – это равноценно идее отрезать Донбасс. Это очень слабая позиция и это означает потерять территории навсегда

«Экономический успех – это важный фактор любого международного проекта. Мы же видим, что российский проект Крыма оказался не таким привлекательным – об этом многие крымчане не говорят вслух, он в значительной мере проигрывает украинскому варианту Крыма, который был во многом несовершенен и Украина не занималась многими крымскими вопросами.

Но когда сегодня у жителей Крыма, которые поменяли украинские паспорта на российские, возникают сложности из-за имплементации международных санкций, понятно, что со временем может быть и будет оценен украинский вариант в том несовершенном виде, который был», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает, что Украине нужно быть экономически сильной и социально привлекательной не только для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс.

Она называет слабой позицией мнение тех экспертов и политиков, которые согласны принять ситуацию вокруг крымской проблемы и Донбасса такой, как она есть, без желания ее изменить.

«Политические и дипломатические шаги, судебные иски, санкции – нужно предпринимать для формирования в будущем ответственности субъекта войны. Если это не делать на международном уровне, не фиксировать нигде – кто субъект войны, и что он делает, то в будущем будет сложнее добиться его ответственности за ущерб для Украины и материальный и моральный.

Однако слова о том, что “давайте забудем о Крыме лет на 10-15” – это равноценно идее отрезать Донбасс. Это очень слабая позиция и это означает потерять территории навсегда. За 10-15 лет российская власть полностью изменит демографическую структуру Крыма. И она уже это делает – все нелояльные граждане высылаются, против других – возбуждаются уголовные дела», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.

Политолог считает, что Украина находится в состоянии «гибридного» противостояния с Россией, и поэтому необходимо совмещать усилия для противодействия в разных плоскостях.

Крым сегодня и три года назад

41 год, 2 месяца и 18 дней. Жизнь, прожитую в Крыму, украинский политический и общественный деятель Василий Овчарук помнит до последней минуты, до тех пор, когда ему пришлось, спасая жизнь после российской аннексии, покидать полуостров.

После аннексии все закончилось и эйфория тех, кто призвал «русский мир», закончилась тоже

Сегодня, спустя три года с момента трагических событий, по словам Василия Овчарука, у многих жителей Крыма прошла эйфория по поводу «русского мира»

«Политические активисты, крымские татары, украинцы, россияне, все, кто проживает на территории Крыма после аннексии, ощутили на себе изменения по сравнению с тем временем, когда они жили свободными людьми, могли проводить акции, забастовки. После аннексии все закончилось и эйфория тех, кто призвал «русский мир», закончилась тоже», – говорит Василий Овчарук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Василий Овчарук считает, что страны-гаранты безопасности Украины по Будапештскому меморандуму должны проявлять «большее понимание» о влиянии «крымской проблемы» на международную безопасность.

«Гаранты безопасности Украины – Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, должны сделать все возможное, чтобы на территории Украины прекратилось развитие начала третей мировой войны. Если они этого не понимают – ситуация будет только ухудшаться.

Кремль и руководство Кремля всегда действуют всесторонне, используют все формы агрессии в мире, экономические, политические, информационные, шпионские, диверсионные методы. Кремль сформировал мощную сетку террористических формирований во всем мире, где нужно, использует методы прямой агрессии», – подчеркивает Василий Овчарук.

Крым в информационном поле Украины

Общественный активист, журналист и волонтер Ольга Нитун считает, что проблемы Крыма в информационном ежедневном потоке и международной повестке дня постепенно отходят на второй план, в сравнении с цитированием ситуации на востоке Украины.

Меджлис – это форпост проукраински настроенных крымских татар и патриотических украинцев

«Власть критически мало уделяет внимания информационному полю в этом вопросе. Конечно, речь идет не о лозунге «Крым – это Украина», хотя его и нужно повторять, особенно на международной арене, и мы периодически наблюдаем, как уверенно это делают чуть ли не все украинские политики. Но пока слов больше, чем дела.

Не секрет, что тенденция снижения интереса к «крымскому вопросу» в информационном пространстве Украины является более угрожающей, чем кажется», – говорит Ольга Нитун корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ольга Нитун считает, что процесс возвращения Крыма будет долгим.

«Поэтому именно государство должно сформировать целостную информационную политику, а не политику одинаковых и похожих лозунгов, в социальных сетях, доступной прессе. Последних три года, если бы не общественные организации, которые постоянно подталкивают власть к действиям по «крымскому вопросу», сомневаюсь, что у власти было бы, чем отчитываться в очередную годовщину аннексии», – утверждает Ольга Нитун.

Вместе с тем, она отмечает действия украинской власти на запрет деятельности Меджлиса в Крыму.

«Меджлис – это форпост проукраински настроенных крымских татар и патриотических украинцев. Организацию запретили в апреле 2016 года, но только в феврале 2017 года (чуть не накануне годовщины аннексии) министерство юстиции Украины сделало заявление, что будет подавать иск в Европейский суд по правам человека о запрете Россией Меджлиса.

Хотелось бы обратить внимание на скорость реакции украинского официального ведомства», – отмечает Ольга Нитун.