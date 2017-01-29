ООН: беженцы не представляют угрозы безопасности США

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что беженцы из Сирии и других стран не представляют угрозы безопасности США. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), другие учреждения ООН и правозащитники призвали США пересмотреть введенные ограничения на иммиграцию.

Агентство ООН по делам беженцев утверждает, что заявления президента США Дональда Трампа о том, что сирийские беженцы представляют угрозу национальной безопасности, и поэтому им следует запретить въезд в США, не имеют под собой оснований.

В пятницу президент Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением сроком на 90 дней. Другое положение указа также предусматривает запрет на прием всех беженцев в США сроком на 120 дней и бессрочный запрет на въезд сирийских беженцев.

Представитель УВКБ Ванина Маэстрачи отвергает заявления о том, что сирийские беженцы являются террористами. Она подчеркивает, что беженцы являются жертвами террористов, и что подготовленные к переселению люди относятся к самым уязвимым слоям населения на Земле. Среди них – женщины и дети, инвалиды и люди, нуждающиеся в серьезной медицинской помощи.

Она рассказала корреспонденту «Голоса Америки», что беженцы проходят тщательную процедуру проверки, прежде чем их принимают в США.

«Думаю, будет справедливо сказать, что приезжающие в США беженцы, относятся к числу наиболее тщательно проверяемых людей, приезжающих в США», – говорит она.

В недавнем интервью американским СМИ президент Трамп заявил, что США принимают «десятки тысяч людей», не зная о них ничего. По его словам, их не проверяют. Президент призвал к «крайне тщательным проверкам» иммигрантов, приезжающих в США.

Маэстрачи настаивает, что УВКБ тщательно проверяет всех беженцев, которых предполагается переселить в США и более 30 других стран. По ее словам, американские власти решают, кого из беженцев они готовы принять, и этот процесс может занять два года.

«В рамках американской системы существует много уровней, – говорит она. – Я полагаю, что в этом деле участвуют восемь федеральных ведомств. Существуют шесть различных баз данных, касающихся безопасности, пять различных биографических проверок, – и все это осуществляется американскими властями».

По данным Управления по расселению беженцев, с 2012 года в США перебрались 14333 беженца из Сирии. Это число меркнет по сравнению с другими странами, например, Турцией, где в настоящее время находится около трех миллионов сирийских беженцев.