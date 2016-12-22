Европа готовится противостоять российским кибератакам

В связи с непрекращающимися обвинениями в адрес России – в стремлении повлиять на исход президентских выборов в США или даже исказить их, Европа – также в преддверии целого ряда выборов – готовится противостоять сходным действиям Москвы. Во Франции, Германии и Нидерландах выборы пройдут в 2017 году. Аналитики утверждают, что Россия уже сегодня пытается повлиять на их результаты. Москва отрицает подобные обвинения.



Как главный европейский архитектор политики санкций по отношению к России, канцлер Германии Ангела Меркель, по мнению аналитиков, является тем европейским лидером, которого в Москве больше всего хотели бы видеть лишившимся власти.

В одном из выступлений Меркель, прозвучавших в этом месяце, канцлер Германии предупредила об опасности исходящих извне попыток кибервзломов в ходе выборов, подчеркнув, что германское руководство должно предоставлять населению четкую информацию и ясно формулировать свои политические убеждения.

Канцлер Германии находится у власти уже четвертый срок. Однако и у нее есть ахиллесова пята. В 2015 году в Германию прибыл почти миллион мигрантов. Аналитики считают, что Россия, скорее всего, разыграет именно эту карту, разжигая в обществе антииммигрантские чувства.

В январе известие (позднее оказавшееся ложным) о немецкой девочке русского происхождения по имени Лиза, которая якобы была изнасилована мигрантами, вызвала протесты в Германии и обвинения Москвы в сокрытии информации. Позднее девочкa призналa, что вся история была выдумана. Аналитик из лондонского Центра европейских реформ (CER) Ян Бонд полагает, что Россия, скорее всего, будет наращивать поток дезинформации в преддверии выборов.

«Они могут преследовать эту цель как во Франции, так и в Германии. Однако, поскольку именно Ангела Меркель настолько ассоциируется у людей с политикой приема беженцев и лиц, ищущих убежища в Германии, то, я думаю, она в этом смысле наиболее уязвима», – считает эксперт.

Согласно опросам общественного мнения, рейтинг ультраправой, антииммигрантской партии Альтернатива для Германии (AfD) повышается. A теракт, произошедший в минувший вторник в Берлине, возможно, будет способствовать дальнейшему росту ее рейтинга, считает Торстен Беннер –сотрудник берлинского Института глобальной общественной политики (GPPi).

«Если ситуация с беженцами обострится в связи с договором о беженцах между ЕС и Турцией, то это также может привести к увеличению давления на Германию», – считает Беннер.

По всей Европе крайне правые партии укрепляют отношения с Москвой. Ян Бонд отмечает, что у популистских партий – общая цель: распад Евросоюза.

«С российской точки зрения, если вы можете разделить Европу, если вы можете взять отдельные государства и заставить их чувствовать себя более уязвимыми, дать им понять, что они должны приспосабливаться к России, то это огромная победа», – поясняет Бонд.

В январе, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США, европейскому единству, по словам Бонда, будет прошен серьезный вызов.

«Сам Трамп, как и Путин, кажется, предпочитает двустороннее сотрудничество со странами Европы многостороннему. И поэтому я думаю, что он не станет проливать слезы, если, в ближайшие месяцы, ЕС ослабеет в результате российской активности в ходе европейских выборов», – подчеркивает эксперт.

Хотя Трамп заявил, что союзники США по НАТО должны платить больше за свою оборону, он не заявлял, что хотел бы увидеть Евросоюз ослабленным.

Европейские лидеры надеются, что, объявляя тревогу заранее, им удастся нейтрализовать любые попытки Москвы повлиять на предстоящие выборы. Однако аналитики предупреждают, что российская пропагандистская машина уже работает на полную мощность.