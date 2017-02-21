Израильский солдат приговорен к 18 месяцам тюрьмы за убийство раненого палестинца

Судебный процесс в военном трибунале, который вызвал большой резонанс и разделил общество, закончился вынесением обвинительного приговора и тюремным сроком.



Решение военного суда приговорить Азарию к 18 месяцам в тюрьме вызвало гневные протесты в поддержку молодого израильского солдата. Год назад 20-летний Элор Азария был признан виновным в убийстве после того, как застрелил обездвиженного палестинца, напавшего на израильских военных на Западном берегу реки Иордан.

Вынесение приговора стало кульминацией вызвавшего бурную реакцию процесса, который расколол страну на два лагеря. Это был один из редких случаев, когда армия осудила действия солдата в ходе нападения палестинцев в то время, как общество было возмущено тем, что израильского юношу, который служит на передовой, судят как обычного преступника.

Офер Голан возглавил общенациональную кампанию в поддержку Азарии.

«Это возмутительный приговор», – сказал Голан, добавив, что солдат Азария – герой, который борется с терроризмом. Он процитировал слова из Талмуда, о том, что «если кто-то пришел тебя убивать, убей его первым».

Суд, напротив, посчитал действия Азарии неприемлемыми.

Профессор Аса Кашер, который был соавтором Кодекса по этике израильской армии, сказал, что каждый принимающий участие в боевых действиях солдат знает о правилах ведения боя.



«Каждый солдат должен знать о существующей норме, согласно которой раненый враг, раненый террорист, который не представляет реальной опасности, должен быть оставлен в живых. Более того, ему нужно оказать медицинскую помощь».

Палестинские власти осудили приговор как слишком легкий. По их мнению, такое решение фактически позволяет израильским солдатам безнаказанно расстреливать палестинцев.

Многие израильтяне уверены, что действия Азарии нужно квалифицировать как необходимую самооборону. Высокопоставленные сотрудники правительства призывают помиловать солдата.

