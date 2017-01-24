Суд в Кыргызстане подтвердил пожизненное заключение журналисту

Суд в Кыргызстане во вторник оставил без изменения приговор о пожизненном заключении, вынесенный журналисту Азимжану Аскарову, этническому узбеку, по делу, которое вызвало международное осуждение.

В 2010 году Аскаров был признан виновным в разжигании межнациональной ненависти в связи с этническими беспорядками на юге Кыргызстана в 2010 году.

В результате этих волнений более 450 человек, главным образом узбеки, были убиты, а десятки или даже сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Большинство осужденных за участие в этих кровавых столкновениях были этническими узбеками.

После вынесения вердикта во вторник Аскаров закричал, что объявляет голодовку в знак протеста. Он может опротестовать решение в Верховном суде.

Дело Аскарова было направлено на пересмотр в прошлом году, после того, как в апреле Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана освободить его, придя к выводу, что он подвергся произвольному задержанию, пыткам и был лишен права на справедливое рассмотрение дела.