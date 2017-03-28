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Европейский суд подтвердил законность санкций ЕС против России

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Решение суда связано с иском компании «Роснефть», поданном в британский суд

Высшая судебная инстанция ЕС постановила, что экономические санкции блока против российских компаний в связи с кризисом в Украине являются законными.

Решение Европейского суда, объявленное во вторник, стало ответом на иск компании «Роснефть», поданный в британский суд.

«Роснефть» добивается отмены решения лидеров ЕС, запрещающего некоторые финансовые операции и ограничивающего экспорт.

Решение было принято в июле 2014 года, после того как Россия аннексировала украинский Крым.

Базирующийся в Люксембурге Европейский суд заявил, что «ограничительные меры», принятые в отношении некоторых российских предприятий, включая «Роснефть», в ответ на кризис в Украине, являются «законными».

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