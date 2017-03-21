Госсекретарь США предложит «новые идеи» коалиции по борьбе с ИГИЛ

Впервые с 2014-го года госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует провести встречу в полном составе с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями из 68 стран и международных организаций, входящих в возглавляемую США международную коалицию по борьбе с «Исламским государством».

В заявлении Госдепартамента отмечается, что целью конференции, которая пройдет в среду, является активизация международных усилий по уничтожению ИГИЛ в подконтрольных этой террористической группировке районах Ирака и Сирии, а также усиление давления на ее ответвления – связанные с «Исламским государством» группы и террористические сети.

Борьба с «Исламским государством» и пути стабилизации Ирака и Сирии станут главной темой первой крупной конференции, которую госсекретарь Тилерсон проведет в среду. По словам и.о. пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера, коалиция добилась существенного прогресса, однако многое еще необходимо сделать.

«Во-первых, для новой администрации ­– это возможность оценить ситуацию на сегодняшний день и обсудить дальнейшие шаги. Я не буду забегать вперед, но думаю, что госсекретарь предложит новые идеи и подходы к решению этой проблемы, новый взгляд на пути уничтожения «Исламского государства», – заявил Тонер.

По мнению эксперта из вашингтонского Института Брукингса Майкла О’Хэнлона, стратегическое заседание в полном составе даст Тиллерсону возможность встретиться с союзниками США по коалиции.

«Если свежие идеи действительно есть – еще лучше, хотя сейчас в этом нет особой необходимости. Это не обязательно для первой встречи, потому что участникам коалиции нужно лучше узнать друг друга. Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп пока что не очень знакомы более широкому кругу представителей внешнеполитических ведомств и экспертов по вопросам национальной безопасности, особенно на уровне личных контактов», – так охарактеризовал ситуацию О’Хэнлон.

Аналитик констатирует, что партнерам по коалиции предстоит обсудить немало сложных вопросов.

«В Турции, например, находятся миллионы беженцев, а окончания войны в Сирии пока не предвидится. Западную Европу волнует вопрос о возможном возвращении боевиков «ИГИЛ» домой, особенно тех, кто изначально уехал воевать, чтобы потом вернуться в свои страны и устраивать теракты... Поэтому все обеспокоены, и так и должно быть, потому что кампания (по уничтожению группировки) находится на полпути», – говорит О’Хэнлон.

Президент Трамп критиковал своего предшественника Барака Обаму за его слабую, по словам Трампа, позицию в борьбе с боевиками ИГИЛ. Поэтому аналитики ждут, предложит ли новая админстрация другой подход в то время, как центр боевых действий перемещается в фактическую столицу «Исламского государства» – сирийский город Ракку.