США призывали коалицию увеличить расходы на восстановление Ирака и Сирии

ВАШИНГТОН – Шестьдесят восемь министров иностранных дел и других лидеров со всего мира продемонстрировали единство в борьбе с «Исламским государством», когда собрались в Госдепартаменте, чтобы обсудить стратегию глобальной коалиции в отношении этой экстремистской организации.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что военные победы, одержанные с большим трудом, изменили динамику борьбы в пользу коалиции. В то же время он добавил, что нельзя успокаиваться, пока «Исламское государство» остается активным и агрессивным врагом.

«Вырождение ИГИЛ не является конечной целью. Мы должны победить ИГИЛ, – сказал глава американской дипломатии. – Я понимаю, что на Ближнем Востоке есть много насущных проблем, но для США победа над ИГИЛ – это цель номер один в регионе».

«Как мы уже говорили, – продолжил Тиллерсон, – когда все в приоритете, на самом деле ничто не является приоритетом. Мы должны концентрироваться на самых актуальных проблемах».

В своем выступлении Тиллерсон не ограничился идущими боевыми действиями, и обратился к другим странам с призывом увеличить свой вклад, как только боевики «Исламского государства» будут вытеснены из Ирака и Сирии.

«Мы должны продолжать инвестиции в освобожденные территории в Ираке и Сирии, чтобы помочь невинным людям восстановить и стабилизировать места, где они живут, – сказал он. – В данный момент это обозначает продолжать расчистку территорий от взрывчатки, восстанавливать водоснабжение и подачу электроэнергии, доставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку переселенцам, а также налаживать партнерские отношения с местными лидерами, которые отвергают экстремизм».

Тиллерсон отметил, что на долю США пришлось 75 процентов военных ресурсов, потраченных на вытеснение боевиков ИГИЛ из Ирака и Сирии. Теперь, по его словам, партнеры США по коалиции должны выйти на первый план и оплатить 75 процентов из 2 миллиардов долларов, которые необходимы в этом году для стабилизации и восстановления пострадавших территорий.