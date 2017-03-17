Федеральные структуры США сошлись в суде

Администрация Дональда Трампа совершила неординарный шаг для того, чтобы ограничить полномочия надзорной структуры, созданной после финансового кризиса.

Министерство юстиции США заявило в суде, что структура Бюро финансовой защиты потребителей противоречит Конституции США. Минюст также требует, чтобы президент США мог по личной инициативе сменять высшее руководство Бюро. Ныне, согласно принятому в 2010 году закону, президент имеет право сменить директора Бюро только в случае, если тот нарушил закон или превысил свои полномочия.

Ныне Бюро руководит назначенец президента Обамы – Ричард Кордрей, деятельность которого высоко оценивают организации, защищающие интересы потребителей. Кордрей активно выступал против неправомерных действий кредитных структур, компаний-эмитентов кредитных карт и коллекторов. Однако его действия вызывают недовольство банкиров и компаний Уолл-стрита, утверждающих, что Бюро обладает чрезмерными полномочиями.

Бюро финансовой защиты потребителей имеет право самостоятельно представлять себя в суде, поэтому Министерство юстиции - что бывает исключительно редко – во время судебных слушаний выступило в поддержку ответчика - ипотечной компании PHH и против истца – Бюро. Таким образом. Два федеральных агентства противостоят друг другу в суде.