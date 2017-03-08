Назначена дата слушаний в Конгрессе о вмешательстве России

ВАШИНГТОН – Комитет Палаты представителей по разведке начнет изучать вопрос о российском вмешательстве в ход выборов в США на первых слушаниях 20 марта.

Об этом объявил во вторник председатель комитета Девин Нунез.

Комитет предложил выступить с публичными показаниями директору ФБР Джеймсу Коми, который оказался в центре скандала в связи с его влиянием на расследование истории с электронной почтой Хиллари Клинтон, директору Агентства национальной безопасности Майку Роджерсу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

«Я хочу провести как можно большую часть слушаний в открытом режиме, – заявил Нунез журналистам. – Ввиду серьезности обвинений в отношении всех сторон, вовлеченных в эту ситуацию, мы хотим, чтобы слушания были максимально публичными».

Нунез отметил, что список из семи человек, которым предложено дать показания, может быть расширен или изменен при необходимости. Среди них – бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс и экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Список был согласован законодателями от обеих партий.

Уволенного советника по национальной безопасности Майкла Флинна пригласили посетить слушания, но не включили в список свидетелей, которые, как считается, располагают «прямой» информацией о расследовании, сообщил конгрессмен Нунез.

Президент Дональд Трамп подлил масла в огонь скандала вокруг расследования действий России, когда в конце прошлой недели написал в Твиттере, что телефоны в его нью-йоркском небоскребе прослушивались по распоряжению бывшего президента Барака Обамы.

Представитель Обамы назвал эти обвинения «попросту ложными».

«Он президент Соединенных Штатов, а не я, так что он может делать все, что ему нравится», – прокомментировал Нунез твиты Трампа.

«Думаю, это разумный вопрос – если это был вопрос, – продолжил он. – Посмотрите на генерала Флинна. Почему его записывали? Было ли это случайно, как мы все предполагаем, или дело в чем-то другом? Записывали ли кого-то еще?».

Нунез отметил, что комитет Палаты представителей по разведке планировал изучить более широкий вопрос о прослушивании телефонных разговоров во время предвыборной кампании еще до того, как с таким требованием выступил Белый дом.

Нунез заявил, что не собирается требовать предоставить неопубликованные налоговые декларации Трампа в рамках расследования комитета, объяснив это созданием прецедента, который может отразиться на праве всех американцев на конфиденциальность.

Тем временем кандидат в заместители генерального прокурора, который в случае утверждения будет осуществлять надзор за федеральным расследованием российского вмешательства на прошлогодних выборах, не стал обещать назначить специального прокурора для расследования контактов между Москвой и ближайшим окружением президента Дональда Трампа.

Федеральный прокурор Род Розенстайн, которого президент выдвинул на эту должность, заявил на слушаниях в Сенате во вторник, что изучит дело, прежде чем принимать решение.

В то же время он сказал, что «готов назначать специального прокурора» во всех случаях, когда это уместно.