Конгрессмены с осторожностью восприняли новые обвинения в адрес Трампа

ВАШИНГТОН – Появившиеся в некоторых СМИ спорные и неподтвержденные сообщения о том, что Россия якобы собирала материалы щепетильного характера об избранном президенте Дональде Трампе, вызвали осторожную реакцию у конгрессменов – как республиканцев, так и демократов.

В ближайшие дни все члены Палаты представителей получат доступ к завершенному докладу, заявил председатель комитета палаты по разведке Девин Нунез после голосования в комитете о распространении окончательного отчета разведки.

Однако неясно, будет ли он содержать 35-страничный материал, на который ссылаются Buzzfeed и другие СМИ.

«Мне он не кажется качественным продуктом разведдеятельности, – сказал республиканец Нунез, комментируя 35-страничный документ. – Я только бегло просмотрел его. У меня нет времени, чтобы его прочитать».

«Мы будем рассматривать законченный продукт так же, как и все законченные продукты разведдеятельности, пройдемся по нему, посмотрим источники, данные и методы. Я понятия не имею, был ли этот 35 страничный документ частью той оценочной работы», – сказал конгрессмен, отвечая на вопрос, заслуживают ли эти утверждения дальнейшего расследования.

Однако партийный организатор демократического меньшинства в Палате представителей Стени Хойер на брифинге для журналистов ранее в среду заявил: «Эти заявления настолько значительны, что мы полагаем, что нужно создать независимую комиссию для проверки этих фактов, сделать выводы и дать рекомендации Конгрессу и администрации».

Республиканский конгрессмен Крис Коллинс сказал «Голосу Америки», что он не обеспокоен новыми обвинениями и не видит необходимости в проведении расследования по линии Конгресса.

«Меня беспокоит то, что ЦРУ и другие представители разведки допускают утечки конфиденциальной информации в прессу так, что это выглядит клеветой, – сказал Коллинз. – Нам нужно знать, кто в ЦРУ или разведсообществе организует утечки конфиденциальной информации в прессу, и это не должно остаться без последствий. Во-вторых, никто из нас не знает, что здесь правда, а что нет, фейк это или нет. Мы просто не знаем».

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила журналистам, что любые обвинения в адрес избранного президента Дональда Трампа, связанные с его финансовой деятельностью или личной жизнью, «не могут оказывать влияние на национальную безопасность Соединенных Штатов Америки».

Пелоси не стала вдаваться в детали последних сообщений, предполагающих наличие связей между Россией и Трампом, отметив, что эта информация какое-то время уже циркулировала среди журналистов и осталась неподтвержденной.

Осторожный подход демократов был заметен и в Белом доме, где пресс-секретарь Джош Эрнест прокомментировал твит избранного президента Трампа, появившийся в ответ на обвинения, в котором он сравнил разведывательное сообщество с нацистской Германией.

«Мужчины и женщины, представляющие наше разведывательное сообщество, – это патриоты, – сказал Эрнест. – Это мужчины и женщины, которые служили нашей стране при президентах-демократах и республиканцах, и в начале своей карьеры они приняли решение отложить в сторону свои личные и идеологические воззрения и сосредоточиться исключительно на фактах».