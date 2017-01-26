Конгресс начинает расследование российских хакерских атак

Комитеты Палаты представителей и Сената по разведке начинают собственные расследования российских хакерских атак в ходе выборов 2016 года и, в частности, изучат сообщения о контактах между Кремлем и предвыборным штабом Трампа.

Комитет Сената по разведке на закрытом заседании во вторник одобрил официальный план ранее объявленного расследования, установив ориентировочный трехмесячный срок для его завершения.

В среду комитет Палаты представителей по разведке впервые публично объявил, что проведет собственное расследование в связи с выводами разведывательного сообщества о российском вмешательстве на выборах. В рамках этого расследования, сообщили в комитете, он обратит внимание на «тревоги контрразведки» в связи с выборами, «в том числе на информацию о связях между Россией и отдельными лицами, ассоциированными с политическими кампаниями».

Оба расследования, в частности, будут включать анализ достоверности 35-страничного досье, в котором говорится о многочисленных неподтвержденных контактах между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими официальными лицами.

Получивший широкое распространение доклад был составлен бывшим британским шпионом, нанятым политической исследовательской фирмой, работавшей на оппонентов Трампа. Документ также содержит сенсационные утверждения о том, что Кремль располагает компрометирующей информацией на Трампа личного характера, которая якобы была собрана во время его поездки в Москву в 2013 году.

Трамп назвал эти утверждения «фейковыми новостями».

«Мы не снимаем это с повестки дня», – заявил Джек Лангер, пресс-секретарь конгрессмена Девина Нунеза, отвечая на вопрос, будет ли расследование комитета включать изучение утверждений из досье.