Республиканцы в Конгрессе готовят замену Obamacare

Республиканцы в Конгрессе работают над заменой системы медицинского страхования, известной как Obamacare, создание которой бывший президент Барак Обама считает своим величайшим достижением.

СМИ сообщили о некоторых деталях замены, которые содержатся в черновике законопроекта, который циркулирует среди лоббистов и сотрудников аппарата Конгресса.

Одно предложение предусматривает ограничение федерального финансирования страховой программы Medicaid – государственной медицинской страховки для малообеспеченных, которая была расширена в президентство Обамы.

По сообщению газеты The Washington Post, существует и иное предложение – сохранить имеющиеся льготы для тех, кто уже имеет страховку Medicaid, но сократить страховые услуги для новых клиентов.

Республиканцы также планируют упразднить субсидии, которые получают люди, не способные самостоятельно приобрести страховку. Они также собираются ввести налоговый кредит в размере до 4 тыс долларов ежегодно для людей старше 60-ти лет, однако страховые компании получат возможность повышать цены на медицинские услуги для пожилых.

Агентство Associated Press сообщило, что республиканские губернаторы из семи штатов предлагают превратить Medicaid из федеральной программы – в программу, действующую на уровне штатов, с определенными финансовыми лимитами. Это уменьшит бюджетную нагрузку на Вашингтон, но увеличит ее на штаты.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев выступают против отмены Obamacare до тех пор, пока не будет подготовлен адекватный план ее замены.

Президент Дональд Трамп и многие республиканские законодатели неоднократно обещали покончить с Obamacare, однако ныне они сталкиваются с протестами, потому что в этом случае, миллионы американцев лишатся медицинских страховок.