Конгресс перенес закрытые слушания с участием руководителей спецслужб

Комитет по разведке Палаты представителей США не будет проводить во вторник слушаний, заявил пресс-секретарь председателя Комитета Девина Нунеса Джек Лангер.

На прошлой неделе конгрессмен-республиканец Девин Нунес отменил открытые слушания о расследовании влияния России на выборы в США. Председатель Комитета посчитал необходимым провести закрытые слушания с участием директора Федерального Бюро Расследований (ФБР) Джеймса Коми и директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Майкла Роджерса.

«Директор Коми и адмирал Роджерс не смогут прийти завтра, как мы надеялись, поэтому Комитет будет и впредь пытаться запланировать встречу, когда они смогут с нами встретиться на закрытых слушаниях», говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой конгрессмена.