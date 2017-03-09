Законодатели-республиканцы сделали новый шаг на пути к отмене Obamacare

В четверг, перед рассветом, республиканцы в Палате представителей Конгресса США обеспечили первую законодательную победу в отмене и замене Акта о доступном здравоохранении, инициированного бывшим президентом США Бараком Обамой. Данные результат голосования удалось обеспечить несмотря на растущее противостояние внутри самой Республиканской партии по этому вопросу.

В результате длившегося 18 часов обсуждения, постоянная бюджетная комиссия Палаты представителей отменила налоговый штраф, который в рамках Закона о доступном здравоохранении налагался на тех, кто не приобретал страховой полис.

Соотношение голосов 23 «за» и 16 «против», что соответствует официальной позиции партии, было символичным и важным, так как в результате была отменена та часть законодательства, которая вызывала особое недовольство (despised) республиканцев.



До замены закона, известного под названием Obamacare, еще очень далеко, даже несмотря на то, что Республиканская партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.

Среди влиятельных законодателей растет недовольство тем, что предложенный взамен план слишком напоминает Obamacare. Самые консервативные республиканцы считают, что предложенный новый план не соответствует принципам консервативной партии, так как оставляет в силе правительственные субсидии, которые предусматривал Закон о доступном здравоохранении, под видом возмещения налоговых субсидий для тех, кто самостоятельно приобретает медицинскую страховку.

Некоторые законодатели, например, сенатор-республиканец Том Коттон, не торопятся одобрить альтернативный план, так как считают, что даже не имея расчетов о размере бюджетных средств, которые потребуются для исполнения нового закона, предложенный республиканцами план может иметь негативные последствия.

Помимо растущей оппозиции среди республиканцев Конгресса по отношению к новому плану, против него выступают и группировки, обладающие влиянием в сфере здравоохранения, – Американская медицинская ассоциация, Американская ассоциация госпиталей, Американская ассоциация пенсионеров – высказались против предложенного республиканцами законопроекта и предупредили, что внедрение данного плана может привести к увеличению количества незастрахованных людей.

Больницы жалуются законодателям, что предложенный на замену Obamacare проект закона урезает программу Medicaid, а также ряд других программ в сфере здравоохранения.



Национальная ассоциация «Американская программа страхования в сфере здравоохранения», которая представляет интересы страховых компаний, приветствовала упразднение штрафа за отказ от приобретения страховки, однако предупредила, что предлагаемые изменения программы Medicaid могут «привести к излишним перебоям в предоставлении медицинского страхования и медицинских услуг держателям страховки».

Тем временем президент США Дональд Трамп планирует сделать все возможное, чтобы добиться одобрения Палаты представителей по вопросу отмены Закона о доступном здравоохранении. В среду Трамп в частном порядке встретился в Овальном офисе с консервативными активистами и подчеркнул, что предложенный альтернативный законопроект разработан хорошо, и его необходимо внедрять. По словам президента, главным препятствием для одобрения законопроекта является Сенат, где многие консерваторы и либералы по разным причинам выступают против нового закона.

Трамп сообщил консервативным лидерам о своем стремлении заручиться голосами еще неопределившихся сенаторов. Он собирается провести ряд митингов, подобных тем, которые он проводил во время президентской кампании, на стадионах и других крупных площадках в штатах, которые представляют эти сенаторы.



Республиканские лидеры в Конгрессе ранее сообщали, что планируют предоставить новый проект закона на подпиcь президенту до ухода на пасхальные каникулы в начале апреля.