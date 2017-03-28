Генерал Скапаротти: «Россия из партнера превратилась в антагониста»

В Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил проходят слушания на тему «Военная оценка деятельности России и вызовов безопасности Европы».

В слушаниях участвует глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.

Начиная свое выступление, генерал Скапаротти подчеркнул кардинальную роль европейского региона для защиты национальных интересов США. Наша архитектура безопасности защищает более чем миллиард человек, а также трансатлантическую торговлю, обеспечивающую более половины мирового валового продукта, констатировал он.

«Тем не менее, – отметил Кертис Скапаротти, – сегодня мы сталкиваемся с самым динамичным (изменением) обстановки (в сфере) безопасности в истории. Политическая изменчивость и экономическая неопределенность соединились в угрозах нашей системе безопасности».

Эти угрозы носят межрегиональный, многоаспектный и многофункциональный характер, подчеркнул Скапаротти, Он уточнил при этом, что Россия сегодня из партнера превратилась в антагониста. Страны, граничащие с Россией, в особенности Украина и Грузия, находятся в опасности из-за враждебного воздействия России и военной агрессии, пояснил генерал.

Отвечая на вопрос о сдерживании российской агрессии в Украине, Скапаротти отметил, что считает важным предоставить Украине летальное оборонительное вооружение

«Я считаю, что нам необходимо рассмотреть возможность предоставления Украине летального оборонительного вооружения, – сказал он. – Они сражаются со смертельно опасным противником».

«Мы должны продолжать поддерживать их, чтобы Украина имела адекватное оружие для защиты», – подчеркнул генерал Скапаротти.

Корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин процитировал в «Твиттере» характеристику стратегии Владимира Путина, которую дал участвующий в слушаниях член Комитета Адам Смит. «Он стремится оказывать влияние, избегая лишних расходов», – заявил конгрессмен.