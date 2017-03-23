Конгрессмены хотят знать подробности контактов Флинна с иностранцами

В среду республиканцы присоединились к требованиям, предъявляемым демократами к администрации Трампа - об обнародовании отчетов по денежным платежам, полученным бывшим советником по национальной безопасности США Майклом Флинном, - а также по его контактам с иностранными официальными лицами в течение последних трех лет.

Сигналом растущего интереса законодателей можно считать требование руководства Комитета Конгресса по надзору за исполнительной властью о предоставлении свидетельств получения Флинном платежей из российских, турецких и иных зарубежных источников, а также его связей с этими странами с тех пор, как он покинул пост директора разведывательного управления министерства обороны США в августе 2014 года.

Это требование связано с заявлением представителя Флинна о том, что отставной генерал заполнил все документы для оформления допуска к секретной работе - однако при этом за время, проведенное на посту советника по национальной безопасности, не подписал документов по этическим обязательствам.

Лидеры комитета - республиканец Джейсон Чаффец, конгрессмен от штата Юта, и демократ Элайджа Каммингс, конгрессмен от штата Мэриленд, также потребовали предоставить комитету любые доступные материалы о секретном допуске Флинна, позволяющем ему иметь доступ к секретным документам и информации государственной важности. Оба конгрессмена в письменной форме обратились с соответствующей просьбой к главе администрации Белого дома Райнсу Прибусу, директору ФБР Джеймсу Коми, министру обороны США Джиму Мэттису, и к директору национальной разведки Дэну Коатсу.

Президент Дональд Трамп в прошлом месяце отправил Флинна в отставку за введение в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других высокопоставленных представителей его администрации касательно контактов Флинна с послом России в США.

Особую важность действиям комитета придает тот факт, что они исходят от представителей обеих партий и преследуют цель получить полную информацию о профессиональных зарубежных связях Флинна в течение длительного периода времени - то есть еще до назначения его советником по национальной безопасности в январе нынешнего года.

Согласно заявлению Каммингса, необходимо установить, был ли Флинн «не до конца честен, заполняя документы для предоставления ему секретного допуска, документы, подтверждающие его благонадежность - что наказуемо в рамках закона. Мы также хотим знать, что было известно Белому дому в этой связи, когда Флинн был назначен советником по национальной безопасности».

Комитет также намерен выяснить, нарушил ли Флинн конституционный запрет на получение иностранных платежей бывшими военными, которые могут быть вновь призваны на службу.

ФБР подвергло Флинна допросу в связи с его российскими контактами. Имеются в виду осуществленные в прошлом году встречи, телефонные звонки и электронная переписка между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и российскими официальными лицами, а также всеми, кто представляет интересы России.

Напомним, что неделю назад комитет обнародовал документы, согласно которым в 2015 году, до участия в предвыборной кампании Трампа, Флинн получил более 33 тысяч долларов от российского государственного телеканала RT. Деньги якобы предназначались для поездки в Москву.

В письмах с требованием получения информации об ответах, предоставленных отставным военным в процессе получения допуска к секретным материалам, Каммингс и Чаффец упомянули гонорары, полученные от телеканала RT.

Конгрессмены также хотят видеть любые документы, имеющие отношение к допуску Флинна к получению секретной информации – и документы, касающиеся любых его контактов с иностранцами и с «представителями иностранных правительств, их посредников, приближенных или агентов».

Прайс Флойд, представитель Майкла Флинна, заявил, что Флинн полностью соответствовал требованиям поста советника по национальной безопасности. “Он сообщил все, что требовалось сообщить», - отметил Флойд.

По его словам, в последний раз Флинн проходил проверку на допуск к секретной информации в январе 2016, в ходе которой сообщил о своей поездке в Россию с целью принятия участия в мероприятии RT. Флойд также отметил, что Флинн благополучно прошел проверку на детекторе лжи, что является необходимым условием получения допуска подобного уровня.

28 января президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает политическим назначенцам лоббирование в течение пяти лет после того, как они занимали пост в его администрации. В рамках того же указа был пожизненный запрет бывшим чиновникам представлять иностранные правительства.



Этическое обязательство

Флойд заявил, что у Флинна “не было возможности” подписать этическое обязательство – однако он “намерен его соблюдать”. Представитель бывшего советника по национальной безопасности также отметил, что, покинув Белый дом, Флинн не занимался никакой лоббистской деятельностью, которая стала бы нарушением этического обязательства.

Представитель Белого дома Стефани Гришэм отметила в среду, что “все сотрудники, к которым это имеет отношение, подписали этическое обязательство”. Она не ответила на вопрос, почему Флинн этого не сделал. В Белом доме также не стали комментировать запрос конгрессменов по поводу документов Флинна.

Помимо его контактов с RT, в нынешнем месяце Флинн зарегистрировался в минюсте в качестве «иностранного агента», чья лоббистская деятельность в августе-ноябре минувшего года могла содействовать турецким властям. Консалтинговая компания генерал-лейтенанта в отставке - Flynn Intel Group – была зарегистрирована в прошлом году в качестве лоббистов Inovo BV – компании, базирующейся в Нидерландах и принадлежащей турецкому бизнесмену.

Конгрессмены также требуют документы о получении Флинном средств “из любого иностранного источника” – и дополнительные документы, относящиеся к его сотрудничеству с Leading Authorities Inc. – фирмой, которая является посредником при запросах на его лекции.

На прошлой неделе комитет опубликовал ряд документов, включая копии чеков, полученных Флинном от RT и двух других российских компаний – а также переписку по электронной почте между Leading Authorities, представителями RT, а также Флинном и его сыном Майклом, сопровождавшим отца во время поездки в Москву.