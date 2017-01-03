Республиканцы в Палате представителей отказались от борьбы с Комиссией по этике

Республиканцы в Палате представителей отказались от планов упразднить независимую группу экспертов по вопросам этики. Это решение было принято в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи в рамках открывшейся сегодня очередной сессии Конгресса.

Ранее избранный президент Дональд Трамп подверг критике своих однопартийцев в нижней палате Конгресса за их усилия, направленные на подавление этого независимого наблюдательного органа.

«Учитывая все, над чем предстоит работать Конгрессу, неужели им действительно так необходимо ослабить эту независимую комиссию – путь зачастую и несправедливую, – сделав этот шаг своим приоритетом?» – заявил Трамп в «Твиттере» через несколько часов после состоявшейся в понедельник закрытой встречи законодателей, во время которой обсуждались меры по установлению контроля над Комитетом по этике Палаты представителей.

По словам Трампа, законодателям следует сосредоточиться «на реформе налогообложения, здравоохранения и многих других вещах, имеющих гораздо большее значение». Дональд Трамп призвал законодателей «осушить болото» Вашингтона.

Внесение изменений в работу Комитета по этике входило в пакет мер, по которым должна была проголосовать Палата представителей после приведения к присяге ее 438 членов на новый двухлетний срок. Результат голосования – 119 голосов против 74 – отражает существующее в республиканской среде мнение, согласно которому при расследовании жалоб на различные злоупотребления эта независимая группа несправедливо избирала республиканцев своей мишенью.