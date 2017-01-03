Новый состав Конгресса отличается беспрецедентным этническим разнообразием

Конгресс 115-го созыва, приведенный к присяге во вторник 3 января, стал самым разнообразным по своему этническому составу за всю историю главного законодательного органа США.

Законодатели, входящие в нынешний состав Конгресса и принадлежащие к меньшинствам, в основном – представители Демократической партии. Из 49 афроамериканцев в Конгрессе (прежде их было 46) только трое – республиканцы.

Рекордным стало количество латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения: в обеих палатах Конгресса, вместе взятых – 38 испаноязычных законодателей. Американцев азиатского происхождения – 15 (в прежнем составе Конгресса их было 11).

У конгрессмена-демократа от Калифорнии Ами Беры – индийские корни. Кроме него, в новом Конгрессе будут работать еще три законодателя индийского происхождения, а также сенатор Камала Харрис, отец которой родился на Ямайке, а мать – в Индии. Харрис станет первой женщиной-сенатором, семья которой происходит из юго-восточной Азии и одновременно – второй чернокожей женщиной в верхней палате Конгресса.

Число небелых женщин в Сенате выросло в этом году выросло в четыре раза: это Харрис, Тэмми Дакворт (демократ из штата Иллинойс), Кэтрин Кортес-Масто (демократ из Невады) и Мацзи Хироно (демократ, представляющая Гавайи). Хироно стала второй женщиной-представительницей меньшинств, избранной в Сенат. Кортес-Масто станет первой латиноамериканкой в Сенате.

В новом Сенате – рекордное количество женщин: 21.

Вместе с тем общее число женщин в 115-м Конгрессе не изменилось по сравнению с предыдущим составом – в общей сложности их 104, или 19 процентов, что очевидным образом контрастирует с гендерным составом населения страны: женщины составляют до 50 процентов населения США.

Число представителей ЛГБТ и законодателей, принадлежащих к нехристианским конфессиям, в новом Конгрессе не изменилось.