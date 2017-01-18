В Сенате рассматривают кандидатуры на ключевые посты в администрации Трампа

В Сенате США продолжаются слушания по кандидатурам, которые избранный президент Дональд Трамп выдвинул на ключевые посты в своей администрации.

Выступая в сенатском комитете по международным отношениям, губернатор Южной Каролины Никки Хэйли, которую Трамп хочет назначить постоянным представителем в ООН, раскритиковала администрацию Барака Обамы за то, что она позволила Совету Безопасности принять резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений.

Отношения между США и Израилем в прошлом месяце обострились в связи с решением администрации Обамы воздержаться при голосовании по резолюции, призывающей к прекращению строительства поселений на оккупированных территориях. Хэйли заявила, что позиции ООН «зачастую расходятся с национальными интересами США», и что организация «пытается создать международную обстановку, способствующую бойкоту Израиля».

Выступая в Сенате, Хэйли заявила, что США не следует доверять России. «Не думаю, что мы можем доверять им», – сказала она, при этом оставив открытой возможность сотрудничества с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Нам нужна их помощь в борьбе с ИГИЛ и рядом других угроз, общих для всех нас», – добавила Хэйли.

Взгляды Хэйли по этому вопросу противоречат позиции избранного президента, который в ходе предвыборной кампании неоднократно выступал с похвалами в адрес российского президента Владимира Путина.

Хэйли также не поддержала призыв Трампа создать национальный реестр для проживающих в США мусульман.

Миллиардер Уилбур Росс, выдвинутый на пост министра торговли, предстал перед сенатским комитетом по торговле, где ему предстоит ответить на вопросы о своих широких деловых связях по всему миру и обещаниях Трампа увеличить американский экспорт.

79-летний Росс, возглавляющий частную инвестиционную компанию, известен в финансовых кругах, как «король банкротств», поскольку он занимается скупкой и восстановлением убыточных компаний.

Ранее на этой неделе Росс договорился с Управлением по этике о том, что он отстранится от своих деловых интересов в 40 компаниях в течение 90 дней после утверждения в должности и еще 40 – в течение 180 дней.

Тем временем сенатский комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсионному обеспечению рассматривает кандидатуру Тома Прайса, выдвинутого на пост главы департамента здравоохранения и социального обеспечения. Ему задают вопросы о планах Трампа по замене реформы здравоохранения, проведенной президентом Обамой. Прайс, хирург-ортопед по образованию, составил собственный план замены этого закона. Независимая экспертиза показала, что план Прайса сэкономит средства налогоплательщиков, но приведет к тому, что медицинской страховкой будет обеспечено меньше людей.

Генеральному прокурору штата Оклахома Скотту Прюитту, которого Трамп хочет назначить главой Управления по охране окружающей среды, во время слушания в сенатском комитете по окружающей среде и коммунальному хозяйству предстоит ответить на сложные вопросы о его связах с энергетической промышленностью. Прюитт скептически смотрит на угрозу глобального потепления и более десяти раз подавал иски против ведомства, которое ему предлагают возглавить.