Конгресс отменил слушания с участием бывших руководителей спецслужб

Руководитель Комитета по делам разведки Конгресса США Дэвин Нунес без объяснения причин отменил публичные слушания, в ходе которых показания о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года должны были дать бывшие руководители американских спецслужб.

Ранее было объявлено, что во вторник, 28 марта, в Конгрессе выступят экс-глава Национальной службы разведки Джеймс Клэппер, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс.

Высокопоставленный конгрессмен-демократ в комитете по делам разведки Адам Шифф уже заявил, что слушания были отменены из-за опасений, что бывший руководители спецслужб могут сделать новые заявления о контактах между членами избирательного штаба Дональда Трампа и Кремлем.