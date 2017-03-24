Конгресс отменил слушания с участием бывших руководителей спецслужб
Глава комитета по делам разведки Палаты представителей пока не объяснил свое решение
Руководитель Комитета по делам разведки Конгресса США Дэвин Нунес без объяснения причин отменил публичные слушания, в ходе которых показания о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года должны были дать бывшие руководители американских спецслужб.
Ранее было объявлено, что во вторник, 28 марта, в Конгрессе выступят экс-глава Национальной службы разведки Джеймс Клэппер, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс.
Высокопоставленный конгрессмен-демократ в комитете по делам разведки Адам Шифф уже заявил, что слушания были отменены из-за опасений, что бывший руководители спецслужб могут сделать новые заявления о контактах между членами избирательного штаба Дональда Трампа и Кремлем.
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