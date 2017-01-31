Порошенко: сепаратисты в районе Авдеевки применили системы залпового огня «Град»

КИЕВ – Пророссийские сепаратисты в ходе вооруженного конфликта в районе населенного пункта Авдеевка впервые за много дней применили против украинских правительственных сил системы залпового огня «Град». Об этом 31 января ходе совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в районе промзоны в городе Авдеевка (Донецкая область) заявил президент Петр Порошенко.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики, – на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены «Грады», массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, – если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?» – подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер Украины отметил, что «держит на контроле развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки».

«Мы сегодня прилагаем весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады, согласно докладу председателя ОГА готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения», – сказал президент Петр Порошенко.

В ходе рабочего визита в Авдеевку 31 января, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что «по состоянию на сейчас ситуация в городе сложная, но контролированная». В информации пресс-службы украинского правительства, которая была опубликована после 20:00 по местному времени, также сообщается, что «удается сохранять тепло в домах, но возобновление поставок электроэнергии невозможно без прекращения огня».

В городе развернуты полевые кухни, которые должны обеспечить всех нуждающихся горячим питанием, отмечается в сообщении пресс-службы правительства Украины.

Руководитель украинской стороны в работе Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на линии разграничения, генерал-майор Анатолий Петренко отметил, что «третий день подряд остается сложной обстановка вокруг населенного пункта Авдеевка».

«Начиная с утра 29 января незаконные вооруженные формирования ведут штурмовые действия позиций Вооруженных Сил Украины, особенно вокруг Донецкой фильтровальной станции, а также промышленной зоны. За двое с половиной суток зафиксировано десять штурмовых действий с целью завладения позиции Вооруженных Сил Украины и улучшение тактического положения незаконных военных формирований», – отметил генерал-майор Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

На срочном заседании ОБСЕ, созванном из-за эскалации конфликта в районе населенного пункта Авдеевка, украинская делегация заявила о невыполнении Россией «Минских договоренностей» и рассказала о количестве погибших и раненых в боях возле города. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Мы уведомили всех стран-участников о вопиющих нарушениях РФ Минских договоренностей. Также уведомили, что сейчас происходит в Авдеевке, о количестве погибших, раненых. Мы призвали РФ к немедленному прекращению огня и подчеркнули, что она несет полную ответственность за ситуацию в Авдеевке. Нашу позицию поддержали все партнеры, отметили, что Россия несет ответственность за поддержание террористов на востоке Украины. РФ была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина», – заявила Марьяна Беца в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, что Европейский Союз осудил столкновения между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке Украины, охарактеризовав происходящее как грубое нарушение «Минских соглашений».

«Напряженная борьба вокруг Авдеевки в последние несколько дней, включающая в себя тяжелый артобстрел с применением запрещенного оружия и приведшая к значительному количеству жертв, является грубым нарушением соглашения о прекращении огня, предусмотренное Минскими соглашениями», – отмечается в заявлении на Интернет-сайте представительства Европейского Союза в Украине.