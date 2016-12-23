Экономика Беларуси сегодня: тракторы и компьютерные игры

Минский тракторный завод открылся в 1946-м году, и благодаря поддержке государства пережил распад Советского Союза.

Это – одно из крупнейших промышленных предприятий на постсоветском пространстве, рассказывает замдиректора МТЗ Андрей Сусленков.

По мнению критиков, модель государственного управления производством не работает. Экономика Беларуси сегодня не в лучшем положении; в стране растетинфляция.

«В 2016-м году Беларусь не стала проводить реформы, веря в то, что как-нибудь справится с трудностями. Но, как свидетельствуют цифры по рынку труда и производству, ситуация сегодня ухудшается», – констатирует Ярослав Романчук – аналитик из Центра Мизеса.

Штат сотрудников Минского тракторного завода сократился (в советские времена он насчитывал 30 тысяч человек). Однако и сегодня завод остается одним из крупнейших работодателей в стране. Сегодня здесь работает 1800 человек, рассказывает куратор Музея МТЗ Амина Баитасова.

Однако Беларусь продолжает активную борьбу за место под солнцем и на глобальном рынке высоких технологий. Один из ее самых популярных продуктов – компьютерная игра «World of Tanks»

Разработавшая игру компания WARGAMING.NET базируется в Минске. Сегодня ее продуктами пользуются более 110 миллионов подписчиков.

В компании работают две тысячи человек – молодые программисты и специалисты в других областях. Многие из них признаются в том, что при создании игры с виртуальными танками источником вдохновения для них стало советское прошлое.