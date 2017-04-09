Пакистан считает, что США должны участвовать в переговорах по Афганистану

ИСЛАМАБАД – Пакистан заявил, что в организованных Россией международных переговорах по Афганистану с целью достижения мира в этой стране должны принимать участие США, поскольку Вашингтон является «крупнейшей заинтересованной стороной».

В пятницу Москва планирует провести новый, расширенный раунд многосторонних «консультаций», которые она недавно начала с целью, как заявлялось, формирования «регионального подхода» к укреплению безопасности в Афганистане и процессу национального примирения с Талибаном, который возглавляет правительство.

Однако администрация США уже отказалась от участия в конференции, выразив сомнения в намерениях и мотивах России.

Выступая на местном телевидении накануне переговоров в Москве, помощник премьер-министра Пакистана по внешней политике Тарик Фатеми отметил:

«В Афганистане находятся американские войска, они инвестировали сюда триллион долларов, они – крупнейшая заинтересованная сторона. Они потеряли сотни своих солдат, так что у них здесь есть свои интересы».

В предыдущем раунде переговоров в Москве участвовали Афганистан, Пакистан, Иран, Китай и Индия. На конференцию 14 апреля впервые приглашены представители бывших советских республик, а ныне государств Центральной Азии.

«Мы надеемся и желаем, что когда любая подобная мирная инициатива вступит в следующую стадию, Америка будет ее частью», – заявил Фатеми телекомпании Aaj TV, отвечая на вопрос, сможет ли инициированный Россий процесс принести мир в Афганистан без участия Вашингтона.

Пакистан считает, что Россия «позитивным образом» использует свое влияние на талибов, чтобы побудить их присоединиться к мирным переговорам. Исламабад поддерживает любые подобные усилия, заявил Фатеми.