Мировые финансовые рынки растут на фоне рекорда индекса Доу-Джонса

Мировые финансовые рынки в четверг продемонстрировали рост после того, как накануне американские биржевые индексы Доу-Джонса и S&P 500 достигли рекордных отметок.

Индекс Доу-Джонса, самый известный биржевой индекс США, в среду впервые в истории закрылся на отметке выше 20 тысяч пунктов (20 068,51 пункта). С тех пор, как в ноябре Дональд Трамп выиграл президентские выборы, индекс вырос на 9,5 процента.

«Думаю, это связано с тем, что в первые два дня президент Трамп издал много указов, и это по сути показало Уолл-стрит, что он действительно намерен попытаться выполнить обещания, которые дал во время кампании», – отмечает ведущий специалист по инвестиционным стратегиям компании CFRA Research Сэм Стовалл.

Хотя достижение отметки 20 000 пунктов имеет скорее символическое значение, экономист банка PNC Гас Фоше отмечает, что это все же свидетельствует об улучшении прогнозов по корпоративным прибылям. Рост на фондовых рынках может подстегнуть потребительские расходы, которые являются главным двигателем экономической активности США.

Некоторые аналитики считают, что политика Трампа также может привести к росту инфляции и процентных ставок, что увеличит выгоду банков. Возможно, именно поэтому такие крупные финансовые компании, как Goldman Sachs и JPMorgan, в последнее время демонстрируют уверенный рост.

«Думаю, мы увидим некоторое увеличение инфляции. Она росла и без Трампа, а теперь вырастет еще немного, – отмечает Питер Моричи, экономист и профессор международного бизнеса в Университете Мэриленда. – Я думаю, некоторое время инфляция продержится на уровне выше двух процентов, и ФРС будет постепенно повышать процентные ставки, на полпроцента или три четверти процента в год».