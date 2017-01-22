«Марш женщин»: протесты прошли в США и за границей

Сотни тысяч человек приехали в столицу США, чтобы принять участие в «Марше женщин на Вашингтон» в субботу, в первый полный день Дональда Трампа в должности президента. Акция продемонстрировала широкую оппозицию по отношению к новой администрации и ее политике. Аналогичные марши солидарности состоялись более чем в 600 городах в США и во всем мире.

Как и демонстрация в столице США, многие из этих акций протеста были вызваны тревогами по поводу прав женщин, гражданских прав и экологических проблем на фоне начала работы Трампа на посту президента.

Организаторы марша планировали, что участники акции соберутся у Капитолия, а затем колонны демонстрантов пройдут маршрут длиной в 2 километра до Белого дома. Из-за того, что демонстрация собрала в несколько раз больше протестующих, чем было заявлено ранее, маршрут пришлось изменить, и несколько сотен тысяч демонстрантов направились по Индепенденс авеню.

В акции приняли участие многие знаменитости. Среди них певица Кэти Перри, Шер, телезвезда сериала «Ходячие мертвецы» Данай Гурира, актриса индийского происхождения Падма Лакшми и латиноамериканского –Америка Феррера, Скарлетт Йохансон, а также феминистка Глория Стайнем.

Бурную реакцию участников марша вызвала певица и актриса Мадонна, неожиданно появившаяся на трибуне. Скандируя вместе с демонстрантами лозунг «Мы выбираем любовь», она исполнила две песни.

В Чикаго запланированный марш был отменен и заменен митингом из-за того, что на акцию протеста пришло более 150 тысяч человек – в семь раз больше, чем планировали организаторы. В акции протеста в Нью-Йорке приняли участие десятки тысяч человек. Массовая акция прошла в Лос-Анджелесе.

Сент-Пол (штат Миннесота) и Бостон стали двумя другими городами, где в акциях протеста приняли участие более 50 тысяч человек.

Десятки тысяч демонстрантов собрались на митинг в Окленде, штат Калифорния. По словам Джена Телльера из Аламеды, Калифорния, он решил принять участие, поскольку «очень обеспокоен Трампом и теми изменениями, которые он и его дружки собираются провести немедленно». «Это угрожает программам медстрахования пенсионеров, пенсионной системе, окружающей среде, образованию», – заявил он.

В Кейптауне, ЮАР, также прошла акция, которую ее организаторы назвали «Маршем против Трампа».

«Между женщинами в США и здесь нет никакой разницы», – заявила Reuters Рахиль Мвикали – один из организаторов марша в Найроби.

В Японии сотни людей, в основном – работающих в этой стране американских граждан, прошли по улицам Токио, скандируя лозунги и держа плакаты, призывающие к любви и состраданию.

В Австралии тысячи демонстрантов прошли мимо американского консульства в Сиднее, выступая против того, что организаторы назвали «риторикой ненависти», якобы исходящей от нового президента США. Участники акции обвинили Трампа в «нормализации сексизма и расизма».

Порядка 80 тысяч человек приняли участие в акции протеста у посольства США в Лондоне и марше к Трафальгарской площади.

Протесты прошли и в некоторых других европейских городах, включая Берлин, Париж, Будапешт, Амстердам и Гаагу.

В Антарктиде несколько туристов и ученых провели демонстрацию в районе Райской бухты, держа в руках лозунги «Пингвины за мир» и «Тюлени за науку».

Многие участницы маршей в Вашингтоне и других городах надели вязаные розовые шапочки-«киски» с ушками, напоминающими кошачьи. Шапочки стали не только знаком солидарности с антитрамповскими настроениями, но и неявным намеком на непристойные высказывания Трампа, которые он допускал за несколько лет до того, как решил заняться политической деятельностью.