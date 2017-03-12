Секретная служба идетифицировала нарушителя, перебравшегося через ограду Белого дома

Человек с рюкзаком, перебравшийся через внешнюю ограду Белого дома, был арестован незадолго до полуночи в пятницу на территории официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

Сотрудники Секретной службы арестовали нарушителя без каких-либо инцидентов и в субботу установили его личность. Им оказался 26-летний житель калифорнийского города Милпитас Джонатан Тран. Президент Дональд Трамп, на котором инцидент никак не отразился, назвал задержанного «проблемным человеком». У Трана нет уголовного прошлого.

Представитель Секретной службы Мартин Малхолланд сообщил в субботу, что в рюкзаке не было обнаружено каких-либо опасных предметов. Кроме того, ничего подозрительного не было найдено при тщательном осмотре территории Белого дома. Однако Тран имел при себе два газовых баллончика, а также свой паспорт.

Сообщается, что молодой человек заявил арестовавшей его охране, что он является «другом президента», у которого «назначена встреча».

Проникновение нарушителя не представляло какой-либо угрозы для президента Трампа, который в это время находился в Белом доме. Трамп сообщил журналистам в субботу, что его проинформировали об инциденте, и поблагодарил свою охрану.

«Секретная служба проделала фантастическую работу прошлой ночью. Я им признателен», – написал он в Твиттере.

Секретная служба ужесточила меры безопасности в Белом доме после трех инцидентов с вторжением в сентябре 2014 года, во время второго срока президента Барака Обамы.

Самое серьезное вторжение произошло 19 сентября, когда ветеран войны в Ираке, который, как сообщается, страдал от посттравматического стрессового расстройства, перепрыгнул через забор, проник в здание через северный портик и прошел в Восточную комнату резиденции, где был задержан. В его кармане был обнаружен маленький нож. Президента Обамы и членов его семьи в тот момент не было в Белом доме.

Менее чем через сутки был арестован 19-летний мужчина из Нью-Джерси, после того, как сначала он попытался пройти через ворота Белого дома пешком, а потом вернулся на автомобиле, из которого отказался выходить на КПП. Ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении.

11 сентября 2014 года мужчина перебрался через забор Белого дома и пересек лужайку резиденции, вскоре после чего был задержан.

В прошлом году сотрудник Секретной службы открыл огонь и ранил мужчину, который подошел к входу в Белый дом, не подчиняясь приказам положить пистолет, который он держал в руках.

Несколько членов Конгресса ранее призывали провести расследование нарушений безопасности Белого дома. После инцидентов 2014 года республиканский конгрессмен Питер Кинг заявил Fox News: «Это самая элементарная, самая простая процедура. Как такое возможно, особенно во времена ИГИЛ, когда мы обеспокоены по поводу террористических атак, чтобы кто-то мог проникнуть на территорию Белого дома, и его не остановили. Это непростительно».

Связаться с конгрессменом Кингом в субботу не удалось.