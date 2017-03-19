У Белого дома арестован водитель, заявивший, что у него есть бомба

Ранее Секретная служба предотвратила попытку проникновения на территорию президентской резиденции
Секретная служба США усилила меры безопасности после инцидента с водителем, который подъехал на машине к КПП у Белого дома и заявил, что у него есть бомба.
Официальные лица сообщают, что водитель был немедленно арестован, а автомобиль конфискован.
Представитель Секретной службы США сообщил, что по данному случаю начато уголовное расследование.
Пока неясно, действительно ли в автомобиле была бомба.
В тот момент президента Дональда Трампа в Белом доме не было. Он проводит выходные в своем особняке Мар-а-Лаго во Флориде, уже в пятый раз после вступления в должность 20 января.
За несколько часов до этого Секретная служба задержала человека, перепрыгнувшего через стойку для велосипедов у ограды Белого дома.
Сообщается, что сотрудники Секретной службы остановили его; через две минуты он был арестован.
Попытка нарушения периметра безопасности привела к срабатыванию сигнала тревоги, и десятки вооруженных офицеров выбежали на лужайку, чтобы предотвратить возможный инцидент.
10 марта житель Калифорнии перебрался через три заграждения Белого дома и находился на территории Белого дома более 15 минут, прежде чем его задержали у двери в Белый дом. Президент Трамп в тот момент находился внутри резиденции.
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