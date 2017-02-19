Майк Пенс встречается с руководителями Евросоюза

Вице-президент Майк Пенс совершает первый визит в Европу после вступления в должность с целью заверить союзников в том, что США остаются их верным другом. Визит проходит на фоне обеспокоенности в Европе по поводу стратегии новой администрации «Америка прежде всего» и ее общего подхода к международным делам.

В воскресенье вечером в программе Пенса – ужин с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

В понедельник вице-президент США встречается с верховным комиссаром ЕС по международным делам Федерикой Могерини, председателем Европейского совета Дональдом Туском и другими представителями Евросоюза.

Евросоюз, вероятно, хочет получить разъяснения по поводу январского прогноза Трампа, опубликованного двумя европейскими газетами, о том. что другие страны последуют примеру Великобритании и покинут альянс.