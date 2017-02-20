Майк Пенс: США ищут новую почву для взаимопонимания с Россией

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат «привлекать Россию к ответственности», однако президент Дональд Трамп распорядился искать способы выявления «нового взаимопонимания с Россией».

Пенс сделал это заявление в понедельник в Брюсселе, выступая вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

«В свете российских попыток силой изменить международные границы мы будем продолжать поддерживать усилия в Польше и странах Балтии в рамках усиленного присутствия НАТО, – сказал Пенс. – Что касается Украины, Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности и требовать от нее соблюдения Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия в восточной Украине».

Вице-президент не сообщил деталей о потенциальном установлении более тесных связей с Россией, отметив лишь, что Трамп считает это возможным. Пенс также подчеркнул необходимость сотрудничества в интересах обеспечения свободной и справедливой экономики в разных странах, добавив, что «укрепление нашей экономической жизнестойкости потребует сложных, но необходимых решений».

Туск, в свою очередь, отметил, что встреча с Пенсом была «действительно необходима», и что он услышал от вице-президента многообещающие слова, поясняющие позицию администрации Трампа.

«За последний месяц в вашей стране и в ЕС произошло слишком много событий, было озвучено слишком много новых и подчас удивительных мнений о наших отношениях и нашей общей безопасности, чтобы мы могли притворяться, что все осталось как раньше», – сказал он.

Трамп в прошлом месяце заявил в интервью двум европейским газетам, что, по его прогнозам, другие страны вскоре последуют примеру Великобритании, принявшей решение покинуть ЕС.

Туск подчеркнул важность ЕС, заявив, что «американцы как никто знают великую ценность единства».

«Мы, как и раньше, рассчитываем на всецелую и непоколебимую – позвольте повториться – непоколебимую – поддержку идеи единой Европы со стороны США. Весь мир станет решительно хуже, если Европа перестанет быть единой», – заявил Туск.

Ранее в понедельник Пенс встретился с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, которая в Твиттере назвала их встречу «прекрасной базой для сотрудничества».