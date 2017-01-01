Российский вредоносный код не проник в энергосистему

ВАШИНГТОН – Американские власти заявляют, что не располагают информацией о проникновении в компьютерные сети энергосистемы штата Вермонт. В то же время представители федерального правительства отмечают, что расследование в связи с появлением вредоносного кода, предположительно российского, на ноутбуке коммунального предприятия продолжается.

Министерство национальной безопасности сообщило вечером 31 декабря, что ноутбук не был подключен к энергосистеме, которой управляет муниципальная служба энергоснабжения города Берлингтона. Министерство заявило, что предприятие «немедленно приняло меры, чтобы изолировать ноутбук» после обнаружения вредоносного кода, который применялся в ходе хакерской атаки Grizzly Steppe – так американские власти назвали предполагаемую вредоносную российскую компьютерную атаку.

Обнаружение кода вызвало тревогу в США по поводу уязвимости объектов ключевой инфраструктуры. Представители Министерства национальной безопасности отказались сообщить, обнаруживалось ли аналогичные вредоносные программы в системах других коммунальных предприятий или организаций, отметив, что такая информация будет носить конфиденциальный характер.

После инцидента в Вермонте несколько штатов инициировали проверки компьютерных сетей своих энергосистем, чтобы убедиться, что в них нет вредоносных программ, способных повлиять на работу их электрических сетей, но сообщений о выявленных проблемах не поступало.

Американский конгрессмен Питер Уэлч заявил, что обнаружение вредоносного кода российских хакеров в Вермонте говорит об «оголтелом российском хакерстве», но избранный президент Дональд Трамп считает, что подобные заявления должны быть тщательно расследованы.

По мнению Уэлча, инцидент показывает, что атаки российских хакеров на американские компьютерные сети носят «систематический, беспрестанный и хищнический» характер.

«Они будут взламывать везде, даже в Вермонте, в поисках возможностей нарушить жизнь нашей страны», – сказал Уэлч. Заявление конгрессмена прозвучало на фоне усиления критики в адрес России по поводу кибершпионажа и расширения поддержки санкций, которые президент Барак Обама ввел против Москвы.

Однако Трамп, который вступает в должность 20 января, продолжает сомневаться в обоснованности обвинений в шпионаже. Он заявил, что хочет, чтобы американские разведывательные агентства были уверены в своих выводах, потому что обвинения против России «довольно серьезные».

Трамп сказал, что знает больше о проблеме российского вмешательства в ход президентских выборов 2016 года через взломы компьютерных сетей, чем было обнародовано, и намерен раскрыть эту информацию в ближайшие дни.