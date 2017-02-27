Конгресс пока не нашел доказательств контактов между предвыборным штабом Трампа и Россией

Председатель постоянного комитета по разведке Палаты представителей США Девин Нунес заявил в понедельник, что пока не нашел доказательств контактов между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года.

Нунес добавил, что комитет намерен расширить расследование действий России, рассмотрев также обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Он также сообщил, что прослушал брифинг о расшифровках телефонного разговора между бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом, который состоялся после выборов. По его словам, ничего тревожного в этом разговоре он не усмотрел.