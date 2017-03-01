Речь Трампа вызвала неоднозначную реакцию у мировых лидеров

В своем выступлении на совместном заседании обеих палат Конгресса президент Дональд Трамп затронул множество разных тем и обрисовал радужное будущее для Америки. Однако, его речь вызвала неоднозначную реакцию у мировых лидеров.

Япония, обеспокоенная сохраняющейся ядерной угрозой со стороны Северной Кореи и нарастающей враждебностью Китая в Тихоокеанском регионе, с энтузиазмом восприняла план Трамп существенно увеличить расходы на оборону. Как заявил в среду главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, время покажет, насколько Трамп действительно увеличит расходы на оборону. Однако, вне зависимости от итоговых цифр, любое увеличение поможет обеспечить стабильность в мире.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что хочет увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов, компенсировав эти расходы за счет сокращения правительственных программ невоенного характера. Японские власти, ранее опасавшиеся, что Трамп может отдалиться от союзников, восприняли это как показатель серьезности его намерений.

Китай отнесся к речи Трампа с меньшим энтузиазмом, недовольный его заявлением о том, что прошлые торговые соглашения привели к вывозу десятков тысяч предприятий из США в Китай. По мнению главы Белого дома, это пагубно сказывается на американской экономике. Трамп заявил: «Мы потеряли более четверти рабочих мест в промышленности с тех пор, как было одобрено соглашение НАФТА, и более 60 тыс. фабрик с тех пор, как Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Наш торговый дефицит с другими странами мира в прошлом году составил почти 800 миллиардов долларов. А за рубежом мы унаследовали серию внешнеполитических катастроф».

Китай утверждает, что это не совсем соответствует действительности. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что торговые отношения между США и Китаем являются «взаимовыгодными», сославшись на недавний отчет Американо-китайского делового совета (U.S. China Business Council, USCBC). Он показал, что в 2015 году двусторонняя торговля и инвестиции привели к созданию 2,65 млн. рабочих мест в США. «Я считаю, что эта цифра очень о многом говорит», – заявил он.

По словам Шуана, Китай готов «расширять и углублять» двустороннюю торговлю с Америкой в попытке «принести дальнейшую выгоду жителям двух стран и всего мира». Компании из США и других стран жалуются на недобросовестную конкуренцию в Китае, где для них действуют жесткие ограничения на ведение деятельности во многих прибыльных отраслях, в том числе – в сфере финансов и телекоммуникаций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никого не удивило, что в речи Трампа не было прямых упоминаний о России. По его словам, это «естественно», что президент США занимается американскими делами, тогда как Путин – занимается российскими.

Песков также отметил, что есть области, где российские и американские интересы пересекаются. По его словам, одной из таких сфер является борьба с терроризмом, и Москва – цитата – «исполнена терпения» в отношении того, что касается сотрудничества с Вашингтоном в решении различных мировых проблем.