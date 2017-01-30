Сенат завершает рассмотрение кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря

Сенат Конгресса США продолжает рассмотрение выдвинутого президентом Трампом кандидата на пост госсекретаря; ожидается, что процедура голосования, которая, по-видимому, завершится утверждением, состоится на этой неделе.

Предполагается, что вечером в понедельник Рекс Тиллерсон получит поддержку большинства в Сенате, контролируемом республиканцами. За этим голосованием в ближайшие дни последуют слушания по утверждению его кандидатуры.

Многие демократы выступают против Тиллерсона – бывшего руководителя фирмы Exxon Mobil. Однако они не могут воспрепятствовать номинации, если к ним не присоединятся несколько республиканцев, что представляется маловероятным.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал отложить утверждение до тех пор, пока Тиллерсон не ответит на вопросы относительно изданного президентом Трампом указа, временно запрещающего въезд в США беженцам и жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Два ведущих сенатора-республиканца – Джон Маккейн и Линдси Грэм – подвергли Трампа критике за то, что прежде, чем обнародовать указ, он не проконсультировался с ключевыми федеральными ведомствами. Они также выразили беспокойство по поводу стремления Трампа к улучшению отношений с Россией. Тем не менее, Маккейн и Грэм не высказались против номинации Тиллерсона.

64-летний Тиллерсон недавно ушел в отставку с поста руководителя Exxon Mobil. Заключенные им ранее крупномасштабные сделки с Россией вызвали вопросы о его тесных связях с российским президентом Владимиром Путиным, в 2013 году наградившим Тиллерсона Орденом Дружбы.

Ранее в этом месяце, выступая в сенатском Комитете по международным отношениям, Тиллерсон заявил, что Россия представляет опасность для США. И что ее недавние действия свидетельствуют о неуважении к американским интересам.