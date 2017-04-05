Трамп принимает в Белом доме короля Иордании

Президент США Дональд Трамп в среду проводит в Белом доме встречу с королем Иордании Абдаллой. Главные темы переговоров – химическая атака в Сирии и возможность возобновления палестино-израильских мирных переговоров.

Иорданский монарх и новый президент США впервые встретились на полях молитвенного завтрака в Вашингтоне в феврале, однако их вторая встреча обещает быть более обстоятельной. В программе – закрытые переговоры, совместная пресс-конференция и рабочий обед.

Чудовищная атака в Сирии, в непосредственной близости от Иордании, унесла множество жизней и причинила серьезный ущерб сотням человек. Трамп в письменном заявлении осудил атаку, назвав ее «заслуживающей порицания» и заявив, что «цивилизованный мир не может ее игнорировать». Однако пока неясно, как отреагируют на произошедшее США и Иордания, которые являются союзниками.

Король Иордании, будучи своего рода посланником арабского мира, приехал в США с посланием о возобновлении интереса к мирному соглашению с Израилем, в рамках которого арабские и другие мусульманские страны признают еврейское государство в обмен на создание палестинского государства на западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и восточном Иерусалиме.

Арабские лидеры вновь выступили с этим предложением, которое уже выдвигалось в 2002 году, в ходе саммита на прошлой неделе, однако Израиль не хочет уходить с территорий, захваченных в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Возрождение интереса к мирным переговорам и созданию палестинского государства согласуется с анонсированными Трампом намерениями добиться долгосрочного перемирия на Ближнем Востоке, что американским президентам не удавалось сделать на протяжении десятилетий. Он поручил международному посланнику Джейсону Гринблатту встретиться с арабскими и израильскими лидерами, чтобы выслушать их мнения и оценить ситуацию в регионе.

Трамп называет себя убежденным союзником Израиля и уже провел в Белом доме встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Поначалу новый президент говорил, что видит альтернативы двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта, которое поддерживали прошлые лидеры США. однако в последнее время он, судя по всему, отдает предпочтение более взвешенным шагам в регионе, пытаясь добиться замедления строительства новых израильских поселений на оккупированных территориях и откладывая обещанный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

С момента избрания Нетаньяху в 2009 году между палестинцами и израильтянами не было существенных мирных переговоров. Сам премьер не отрекся от принципа двухгосударственного решения, однако большинство министров в его кабинете выступают против этой идеи.