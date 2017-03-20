Сенат начинает слушания по кандидатуре Нила Горсача

Сенат США в понедельник проводит первые слушания, посвященные утверждению кандидатуры Нила Горсача, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на давно пустующий пост в Верховном суде.

Одно из девяти мест в Верховном суде пустовало с тех пор, как в феврале 2016 года скончался судья Антонин Скалиа. Экс-президент Барак Обама выдвинул на этот пост судью Меррика Гарленда, однако контролируемый республиканцами Сенат так и не рассмотрел его кандидатуру.

Как ожидается, в понедельник Горсач и члены сенатского юридического комитета выступят со вступительными заявлениями, после чего во вторник и среду Горсач будет отвечать на вопросы сенаторов, а в четверг слушания завершатся комментариями от не входящих в комитет лиц.

Республиканцы занимают 52 из 100 мест в Сенате. Демократы могут попытаться заблокировать назначение Горсача, применив тактику «флибустьерства», при которой для утверждения нового судьи потребуется 60 голосов. Однако пока неясно, будут ли они прибегать к этому методу. Кроме того, республиканцы могут изменить сенатские правила, чтобы для утверждения кандидатуры потребовалось только одно голосование с простым большинством.

В случае, если Горсач будет утвержден на пост, в Верховном суде восстановится консервативное большинство 5:4, существовавшее до смерти Скалиа.

Горсач ранее уже проходил процесс утверждения в Сенате. В 2006 году сенаторы утвердили его кандидатуру на пост в апелляционном суде Десятого округа. До этого он занимал высокий пост в Министерстве юстиции при администрации Джорджа Буша-младшего. В начале 1990-х годов он работал помощником судьи Верховного суда Энтони Кеннеди.