Трамп ждет результатов внеочередных выборов в Конгресс

Американские политики – причем президент Дональд Трамп не является исключением –ждут результатов внеочередных выборов в Конгресс, которые проходят во вторник в штате Джорджия. Предполагается, что итоги выборов станут показателем того, не изменилось ли отношение избирателей к президенту по истечении трех месяцев его пребывания в Белом доме.

Трамп не проводил кампании в поддержку кого-либо из 11 кандидатов от Республиканской партии в традиционно консервативном округе в пригороде Атланты, где республиканцы неизменно побеждали на выборах с 1978-го года.





Тем не менее, Трамп включился в борьбу при помощи клавиатуры, атаковав главного из 18-ти претендентов на место в Конгрессе – новичка в политике демократа Джина Оссоффа, создателя документальных фильмов и бывшего помощника конгрессмена. После начала голосования Трамп написал в «Твиттере»: «Демократ Джон Оссофф станет бедствием в Конгрессе. Очень слабая позиция по преступности и нелегальной миграции. Плохо для рабочих мест, хочет повысить налоги. Скажите ему НЕТ».

По словам Трампа, если Оссофф не наберет 50 процентов голосов во вторник, и нужно будет проводить второй тур голосования 20 июня, – это уже «будет победой» для республиканцев. Если же демократ вырвется вперед, но не сумеет обеспечить более 50 процентов голосов избирателей, то в следующем раунде ему, скорее всего, предстоит соперничать с кандидатом-республиканцем.

«Второй тур голосования, и мы легко победим!», – объявил Трамп.

Место в Конгрессе стало вакантным после того, как Трамп назначил конгрессмена Тома Прайса министром здравоохранения и социального обеспечения.