Пенс предупреждает Пхеньян: не надо испытывать решительность президента США

В понедельник, в ходе визита в Южную Корею, вице-президент США Майк Пенс сделал серьезное предупреждение в адрес КНДР, напомнив о готовности президента США Дональда Трампа применить военную силу в ответ на усиление ядерной угрозы со стороны режима Ким Чен Ына. При этом Пенс напомнил о нанесенных Соедненными Штатами ударах в Сирии и Афганистане.

«Всего две недели тому назад весь мир стал свидетелем решительных и сильных действий нового президента США в Сирии и Афганистане. Северной Корее лучше не испытывать его решительность», – сказал Майк Пенс.

Напомним, что цель визита вице-президента США в Азиатко-Тихоокеанский регион –заверить союзников в поддержке США и объединить международные усилия в увеличении давления на северокорейский режим прекратить ядерные и ракетные испытания.

В понедельник, на совместной пресс-конференциис и.о. президента Южной Кореи Хваном Гёаном, Пенс подчеркнул «незыблемость» поддержки США и готовности стать на защиту многолетнего союзника, а также сотрудничать по всем решениям, касающимся региональной безопасности.

«Мы продолжим вести тесные консультации с Южной Кореей и руководством страны по мере принятия решений о будущих шагах», – сказал вице-президент США.

В Южной Корее растет беспокойство, что США могут применить военную силу против КНДР в одностороннем порядке, что может повлечь а собой начало войны в регионе.

Выступая на совместной пресс-конференции, Хван Гёан подчеркнул необходимость усилить экономические санкции в отношении Северной Кореи, а не пытаться решить проблему при помощи военной силы.

«Учитывая всю серьезность ситуации и необходимость принять срочные меры по предотвращению северокорейской ядерной и ракетной угрозы, мы пришли к соглашению удвоить усилия и увеличить международное давление на Северную Корею, чтобы продемонстрировать, что стратегия КНДР не работает», – сказал Гёан.