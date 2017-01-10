В Сенате идут слушания по кандидатурам на ключевые посты в кабинете Трампа

Во вторник Сенат США стал центром первой масштабной политической битвы администрации Трампа: начался сложный процесс утверждения кандидатур, выдвинутых президентом на ключевые посты в администрации.

Слушания по восьми кандидатурам пройдут на этой неделе. Первым перед Сенатом предстал сенатор-республиканец от штата Алабама Джефф Сэшнс, выдвинутый на пост генерального прокурора.

Сэшнсу, скорее всего, предстоит столкнуться с непростыми вопросами от демократов о его взаимоотношениях с афроамериканцами и о его прошлых попытках противостоять иммиграционной реформе. Тридцать лет назад Сенат не утвердил его на пост федерального судьи из-за обвинений в высказываниях, разжигающих расовую ненависть. Сам Сэшнс эти обвинения отвергает.

Он стал первым сенатором, поддержавшим кандидатуру Трампа, еще когда в Вашингтоне считали, что строительный магнат не имеет шансов получить республиканскую номинацию, не говоря уже о победе на выборах.

Избранный президент Дональд Трамп назвал 70-летнего Сэшнса «человеком высшего качества».

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо в понедельник в интервью «Голосу Америки» выразил надежду, что процесс утверждения кандидатов на посты в администрации пройдет быстро, как и четыре года назад.

«Когда президент Обама вступил в должность (в 2009 году), у него уже был свой кабинет, костяк рабочей группы, который утвердили в первый же день, – напомнил он. – Хотелось бы надеяться, что то же самое произойдет с президентом Трампом, когда он вступит в должность 20 января».

Трамп со своей стороны выразил уверенность, что Сенат утвердит все его назначения. С таким заявлением он выступил в понедельник в Нью-Йорке, продолжая встречи с лидерами деловых и политических кругов за 11 дней до инаугурации.

«Я думаю, они все пройдут», – сказал Трамп, добавив, что все его назначенцы – кандидаты «высшего уровня».

Однако демократы выступают с упорными возражениями, настаивая, что некоторые из выдвинутых Трампом кандидатур еще не прошли процедуры проверки и не опубликовали информацию, необходимую для утверждения на посты в Кабинете министров и высшие должности в федеральных ведомствах.