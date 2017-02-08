В среду Сенат проголосует по кандидатуре Сешнса на пост главы минюста

Ожидается, что в среду вечером в Сенате состоится голосование по кандидатуре сенатора Джеффа Сешнса, с тем, чтобы утвердить его в должности главы министерства юстиции и генерального прокурора страны.

Республиканцам, контролирующим верхнюю палату Конгресса, необходимо лишь простое большинство, чтобы кандидатура, выдвинутая президентом Трампом, была официально одобрена.

Сешнс столкнулся с решительным противостоянием со стороны демократов, у которых вызывает сомнения его позиция в вопросах иммиграции и гражданских прав. По их мнению, Сешнс слишком близок к президенту Трампу, чтобы поставить соблюдение закона выше политических интересов.

Республиканцы выступают в поддержку Сешнса, утверждая, что его долгая деятельность на посту сенатора свидетельствует о его порядочности.

Ранее голосование по утверждению Сешнса в должности было отложено, поскольку демократы использовали сенатские процедуры, чтобы получить дополнительное время на обсуждение номинанта.