Трамп продолжает перестановки среди советников по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп продолжает проводить перестановки в команде ведущих советников по национальной безопасности.

Помощники Трампа подтвердили в воскресенье, что заместитель советника по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд, работавшая с тремя предыдущими президентами, как ожидается, в ближайшее время покинет аппарат Трампа. Вероятно, ей предложат стать послом США в Сингапуре.

65-летняя Макфарленд пришла в Белый дом в качестве помощника первого советника Трампа по национальной безопасности генерала в отставке Майкла Флинна. Трамп отстранил Флинна, проработавшего в этой должности лишь 24 дня, когда узнал, что он лгал вице-президенту Майку Пенсу и другим о своих контактах с послом России в Вашингтоне, имевших место за несколько недель до инаугурации Трампа в январе.

Пришедший на смену Флинну генерал Герберт Макмастер проводит реорганизацию Совета национальной безопасности, который дает Трампу рекомендации по вопросам, связанным с угрозами безопасности США. Так, финансовый управляющий с Уолл-стрит Дина Пауэлл недавно была назначена заместителем советника по национальной безопасности по стратегическим вопросам и присутствовала на дискуссиях на высоком уровне с делегациями из Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Китая.

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Несколько дней назад Трамп вывел из Совета национальной безопасности своего главного политического стратега Стивена Бэннона. В свое время его включение в этот орган вызвало раздражение у вашингтонских внешнеполитических экспертов, которые считают, что в составе совета должны находиться лишь те официальные лица, которые погружены в проблемы национальной безопасности США.