В начальной школе в Калифорнии произошла стрельба

Полиция США сообщает об инциденте со стрельбой в начальной школе в Калифорнии, в результате которого погибли двое взрослых.

Как сообщил в Twitter глава полиции Сан-Бернардино Джеррод Бергуан, по меньшей мере двое учеников госпитализированы.

«Мы полагаем, что это было убийство и самоубийство. Все произошло в одном из классов», – написал он.

Из текста неясно, был ли стрелок застрелен или задержан. По данным CNN, подозреваемый – мужчина и больше не представляет угрозы.

Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на официального представителя школьного округа Бернардино Марию Гарсиа, что один из застреленных в классе – учитель. По ее словам, предполагается, что инцидент произошел на почве бытового конфликта.

По словам Бергуана, учеников начальной школы Норт-Парк эвакуировали и доставили в расположенную неподалеку среднюю школу.

Сан-Бернардино расположен примерно в часе езды в востоку от Лос-Анджелеса. В декабре 2015 года в городе произошел теракт: супружеская пара, вдохновившись идеями «Исламского государства», открыла огонь на празднике в муниципальном учреждении, застрелив 14 человек.