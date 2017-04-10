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В начальной школе в Калифорнии произошла стрельба

Офицер полиции у начальной школы в Сан-Бернардино в Калифорнии, где произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека. 10 апреля 2017 г.

По словам полиции, в результате инцидента погибли двое взрослых

Полиция США сообщает об инциденте со стрельбой в начальной школе в Калифорнии, в результате которого погибли двое взрослых.

Как сообщил в Twitter глава полиции Сан-Бернардино Джеррод Бергуан, по меньшей мере двое учеников госпитализированы.

«Мы полагаем, что это было убийство и самоубийство. Все произошло в одном из классов», – написал он.

Из текста неясно, был ли стрелок застрелен или задержан. По данным CNN, подозреваемый – мужчина и больше не представляет угрозы.

Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на официального представителя школьного округа Бернардино Марию Гарсиа, что один из застреленных в классе – учитель. По ее словам, предполагается, что инцидент произошел на почве бытового конфликта.

По словам Бергуана, учеников начальной школы Норт-Парк эвакуировали и доставили в расположенную неподалеку среднюю школу.

Сан-Бернардино расположен примерно в часе езды в востоку от Лос-Анджелеса. В декабре 2015 года в городе произошел теракт: супружеская пара, вдохновившись идеями «Исламского государства», открыла огонь на празднике в муниципальном учреждении, застрелив 14 человек.

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