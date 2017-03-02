Песков заявил, что ему неизвестно о встречах Сешнса с Кисляком

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо встречах российского посла Сергея Кисляка с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом во время предвыборной кампании в США, когда Сешнс еще был сенатором.

«Мне неизвестно о каких-либо встречах», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, встречались ли Сешнс и Кисляк в прошлом году.

На Сешнса обращено пристальное внимание с тех пор, как появилась информация, что он дважды беседовал с российским послом, когда был сенатором и советником предвыборного штаба Дональда Трампа.

Сешнс встретился с Кисляком в июле на полях Национального съезда Республиканской партии и еще раз в сентябре в своем офисе на Капитолийском холме.

Информация об этих встречах обострила скандал вокруг обвинений в адрес России в попытках ненадлежащего вмешательства в президентские выборы с целью помочь Трампу выиграть, а в Конгрессе зазвучали призывы, чтобы Сешнс отстранился от двух расследований этих обвинений.

В пресс-службе Сешнса сообщили, что он встречался с Кисляком в качестве сенатора, а не в качестве советника Трампа.

Днем в четверг генеральный прокурор Сешнс на специально созванной пресс-конференции объявил о том, что добровольно отказывается от какого-либо участия в расследовании попыток России вмешаться в предвыборную кампанию в США.

Он особо подчеркнул, что не собирается комментировать ход этого расследования, и даже, в соответствии с принятыми в минюсте правилами, говорить о том, ведется оно, или нет.

По словам Джеффа Сешнса, он действительно дважды встречался с российским послом: во время работы Национальной конвенции республиканской партии, и в начале сентября прошлого года. Вторая встреча состоялась по инициативе Сергея Кисляка в офисе сенатора, причем, как утверждает генеральный прокурор, при разговоре присутствовали и два помощника законодателя – отставные полковники армии США.

Песков в четверг заявил, что нет ничего необычного во встречах российских дипломатов с американскими законодателями.

«Дело в том, что в целом работа посла заключается в том, чтобы проводить как можно больше встреч с представителями, в том числе и исполнительной власти, и законодательной власти страны пребывания», – сказал он.

Трамп, неоднократно выражавший желание укрепить отношения с Россией, обвинил бывших сотрудников администрации президента Обамы в попытках его дискредитировать.