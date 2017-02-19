Сенатор Грэм: Трамп должен наказать Россию за вмешательство в выборы

Высокопоставленный американский сенатор в воскресенье призвал президента США Дональда Трампа принять меры по отношению к России в связи с заявлениями о вмешательстве Москвы в ход выборов, в результате которых он пришел к власти.

Представители американской разведки сообщили Трампу, что Москва пыталась повлиять на выбор избирателей с помощью взлома электронной почты демократов и троллинга в социальных сетях, но Трамп не придает большого значения роли России в прошедших выборах.

Выступая перед мировыми лидерами, дипломатами и представителями военных кругов на Мюнхенской конференции по безопасности, сенатор Линдси Грэм заявил, что Конгресс должен вмешаться, чтобы гарантировать наступление «последствий» за предполагаемые хакерские атаки.

По словам Грэма, в 2017 году Конгресс примет жесткие меры по отношению к России.

Говоря о предстоящих в этом году выборах во Франции и Германии, и опасениях возможного внешнего вмешательства, Грэм сказал: «Я обещаю каждому в этом зале, что Конгресс пристально изучит то, что сделала Россия, чтобы подорвать наши выборы, так что вам нужно быть готовыми, когда они придут к вам».

Сенатор объявил, что намерен внести двухпартийный законопроект о новых российских санкциях и он получит «больше 75 голосов» (из 100 – ГА).

«Моя цель – положить его на стол Трампу, и я надеюсь, что он согласится с мыслью, что, будучи лидером свободного мира, он должен сотрудничать с нами, чтобы наказать Россию», – сказал Грэм.

Хотя утверждается, что хакерские атаки были направлены на демократов, Грэм сказал, что «нам нужна своя “статья 5”, в которой говорилось бы, что атака на одну партию – это атака на всех». Сенатор провел аналогию со статьей 5 Договора НАТО, в которой позиционируется, что атака на одного члена альянса рассматривается как атака на весь альянс.

«Что меня больше всего заботит в отношении президента Трампа – это то, что он ни разу не посмотрел прямо в камеру и не сказал, что, хотя от российского вмешательства пострадала Демократическая партия, теперь он – лидер свободного мира и может заверить, что они поплатятся за попытку вмешательства в наши выборы, пока он находится у власти».

Мюнхенская конференция открылась в пятницу критикой Трампа со стороны другого американского законодателя, председателя комитета Сената по вооруженным силам Джона Маккейна, который заявил, что «все больше и больше наших сограждан, похоже, флиртуют с авторитаризмом и романтизируют его как наш нравственный эквивалент».

Позднее, отвечая на вопрос о смещении советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна за искажение информации о его контактах с Россией, Маккейн заявил, что ситуация «является примером, показывающим, что во многих отношениях в этой администрации царит разброд, и им предстоит проделать еще много работы».

Маккейн, который вступал в открытую полемику с президентом, добавил, что Трамп часто «противоречит сам себе в своих заявлениях», и что «некоторые из нас поняли, что нужно смотреть на действия президента, а не на его слова».