Посол США в ООН: президент Трамп не препятствовал моей критике в адрес России

Посол США в ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что президент Дональд Трамп не препятствовал ее критике в адрес России, хотя он по-прежнему недоволен сообщениям СМИ о расследованиях Конгресса и других органов, которые пытаются установить, входили ли его соратники в сговор с российскими властями, чтобы помочь его избранию.



«Президент ни разу не звонил мне и не говорил: “Не задевай Россию”. Он ни разу не звонил мне и не указывал, что я должна говорить, – заявила Хейли в программе ABC News. –И я критикую Россию».



Хейли заявила, что захват Россией принадлежащего Украине Крыма в 2014 году был неправильным шагом, равно как и поддержка пророссийских бойцов на востоке Украины, которые сражаются с правительственными войсками.



«Когда они делают что-то не так, у меня нет проблем с тем, чтобы заявить об этом», – сказала она. По словам Хейли, президент не выражал несогласия с ней в вопросе о привлечении России к ответственности.



Когда дипломата спросили, считает ли она, что Трамп также должен подвергнуть критике Россию, она ответила утвердительно.

«У него полно дел, но он не препятствует мне критиковать Россию», – сказала она.



«США продолжают осуждать и призывают к немедленному прекращению российской оккупации Крыма», – заявила Хейли. Она добавила, что санкции, введенные против России «в связи с Крымом», останутся в силе, «пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».



Ранее американское разведсообщество пришло к выводу, что российские власти по указанию президента Владимира Путина вмешивались в президентские выборы в США, чтобы помочь Трампу одержать победу над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.



В настоящее время ФБР стремится установить, входили ли соратники Трампа в преступный сговор с российскими властями, чтобы повысить шансы Трампа на избрание. Кроме того комитеты Сената и Палаты представителей по разведке проводят собственное расследование российского вмешательства в ход выборов.



Трамп неохотно согласился с выводами разведсообщества о российском вмешательстве, но при этом не раз пренебрежительно комментировал сообщения СМИ о ходе расследований.



В субботу он написал в «Твиттере»: «Те же самые лживые СМИ, которые заявляли, что "Трамп не может прийти к победе", сегодня проталкивают фальшивую историю с Россией. Сплошное мошенничество!»