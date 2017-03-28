В США арестованы беженцы из Ирака за указание ложной информации в иммиграционных документах

Во вторник Министерство юстиции США заявило, что в результате проведенного ФБР расследования двум мужчинам и женщине будет предъявлено обвинение в мошенничестве и нарушении иммиграционного законодательства. Офису федеральной прокуратуры стало известно, что при подаче заявки на получение американского гражданства иракские беженцы скрыли информацию о родственнике в Ираке, который обвинялся в похищении людей в Ираке.

Юсиф аль Машхадани, Адил Хасан и Инас Ибрагим легально проживали в США с 2008-го года, когда приехали в страну как беженцы. Ибрагим и Хасан женаты. В 2013-м году все трое подали заявку на получение гражданства США.

В опубликованном утром во вторник обвинительном заключении ФБР утверждается, что 35-летний аль Машдахани и 38-летний Хасан не указали имени своего брата Маджида аль Машдахани при заполнении заявок на получение статуса беженцев в Управлении верховного комиссара по делам беженцев ООН в Иордании и позже в иммиграционных формах США и во время интервью с сотрудниками иммиграционных служб.

В заключении сообщается, что Маджида аль Машдахани подозревали в похищении американского гражданина в Ираке в 2004-м году, в чем он впоследствии признался в разговоре с агентами ФБР в Ираке в ноябре 2005-го года.

Как пояснил агент ФБР, один из проживающих в Вирджинии братьев объяснил ему, что братья не указали имя Маджида, как этого требовали правила, из опасений, что это поставит под угрозу признание их беженцами.



Помимо этого, согласно обвинительному заключению, Хасан признался, что «приукрасил» рассказ о том, как боевики в Ираке держали его в заключении в связи с его работой по расследованию коррупции.



Аль Машдахани, Хасану и Ибрагим грозит до 10 лет заключения, если суд сочтет их вину доказанной. Слушания по их делу состоятся во вторник во второй половине дня в Вирджинии.