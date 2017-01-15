В США проходят протесты против президентства Трампа

«Мы не позволим Дональду Трампу похоронить Статую Свободы», – заявил в субботу сенатор-демократ Крис Ван Холлен, выступая в исторической афроамериканской церкви в центре Вашингтона.

Ван Холлен выступил на одном из десятков митингов и акций протеста, которыепрошли в США в субботу, за несколько дней вступления Дональда Трампа в должность президента. В ходе предвыборной кампании миллиардер-бизнесмен

стал фигурой, поляризующей общество из-за своих антииммигрантских высказываний, обещаний построить стену на границе с Мексикой и намерений запретить въезд в страну мусульманам.

В Вашингтоне пастор Эл Шарптон возглавил марш под лозунгом «Нас не поколебать». «Мы хотим сказать демократам в Сенате и Палате представителей, а также умеренным республиканцам, что они должны набраться твердости и мужества», – сказал Шарптон, призывая политиков противостоять Трампу и не позволить ему и его однопартийцам инициировать политические решения, которые, по мнению оппонентов Трампа, будут губительны для малоимущих и трудящихся.

Участники митинга в Чикаго встретили ликованием вступительное слово Бассама Османа, председателя и одного из основателей Совета исламских организаций Большого Чикаго, в котором он вознес молитву: «Господи, эта земля – земля твоя, а не Трампа».

Представитель Коалиции за права иммигрантов Лос-Анджелеса Хорхе-Марио Кабрера заявил в Лос-Анджелесе: «Мы предупреждаем администрацию Трампа, что не будем сидеть, сложа руки, в то время, как он будет разрушать наше сообщество».

Ожидается, что через день после инаугурации Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января, до 200 тысяч человек примут участие в «Марше женщин» в знак протеста против президентства Трампа.

После внушительной победы Трампа на выборах в ноябре, акции протеста против его президентства регулярно проводятся по всей стране.