Кремль выразил недовольство переброской американских войск в Польшу

Россия выразила озабоченность в связи с прибытием в Польшу американских военнослужащих и танков, назвав это угрозой собственной безопасности.

Переброска первой группы американских военных на территорию Польши из Германии началась в этот четверг. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эта операция угрожает российским «интересам и безопасности».

Согласно планам администрации США, в Польше должно быть размещено более 3 000 военнослужащих. Это самое большое количество иностранных военных на территории страны со времен окончания «холодной войны».

В ходе операции «Атлантическая решимость» (The Atlantic Resolve) американский воинский контингент, в распоряжении которого будет 87 танков «Абрамс» и более 500 других машин, будет поочередно размещаться не только на территории Польши, но и других восточноевропейских стран-членов НАТО. В их числе – Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария и Венгрия.

«Это очевидная (угроза), когда третья сторона наращивает свое военное присутствие в Европе, прямо у нашего порога», – заявил журналистам официальный представитель Кремля.

Переброска войск была одобрена администрацией Обамы в 2014 году как ответ на российскую агрессию в Украине.

Американские военные, входящие в Боевую группу танковой бригады (Armored Brigade Combat Team), в четверг пересекли польскую границу в районе города Олжина, и будут размещены на базе «Заган».

Официальная приветственная церемония назначена на ближайшую субботу. Предполагается, что в ней примут участие высокопоставленные официальные лица Польши.